Atletica, Jacobs riprende la preparazione: allenamenti in vista dell’Ultimate Championship

Marcell Jacobs guarda oltre e riprende la preparazione verso l’Ultimate Championship: le ultime e i programmi per il futuro per il campione italiano

Marcell Jacobs non molla e guarda già oltre. Il velocista azzurro, dopo la delusione e lo stop forzato causato da una lesione alla coscia sinistra rimediata nella finale degli Europei di Birmingham, è ufficialmente tornato al lavoro con nuovi obiettivi per il futuro.

Le sue ambizioni sono chiare: essere pronto in tempo per la prima, storica edizione degli Ultimate Championships, il nuovissimo format di World Athletics in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre.

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Nelle ultime ore, il campione olimpico ha rotto il silenzio sui social, condividendo sui social immagini e video che lo ritraggono intento a lavorare tra pista, palestra e piscina. “Ancora al lavoro. La stagione non è ancora finita. Ci vediamo presto”, ha scritto Jacobs, mandando un messaggio cristallino di resilienza e determinazione ai suoi tifosi.

Jacobs riparte in vista dell’Ultimate Championship

Dopo il rientro dalla Gran Bretagna, il recupero è iniziato con la massima cautela a Roma, sotto l’occhio vigile del suo staff tecnico. Ora, la sfida si fa più concreta e urgente: ha a disposizione appena due settimane per ritrovare la condizione atletica ottimale e testare la gamba in vista dell’importante appuntamento. Non sarà assolutamente una passeggiata, ma la fame di rivalsa di Jacobs è chiara. Anche stavolta non mollerà.

Gli Ultimate Championships rappresentano una vetrina d’eccezione, un palcoscenico perfetto per chiudere la stagione con il botto e dimostrare che il leone della velocità azzurra è pronto a ruggire di nuovo. Il conto alla rovescia per Budapest è ufficialmente iniziato e stavolta Jacobs non vuole deludere.