Taranto 2026, Sollazzo d’oro e doppio bronzo nel padel: live su Sportface TV

Danilo Dennis Sollazzo trionfa nella carabina ad aria compressa da 10 metri, mentre Marchetti-Orsi e Cassetta-Iacovino salgono sul terzo gradino del podio. Tennistavolo, tiro a segno e judo in diretta su Sportface TV.

Un oro e due bronzi arricchiscono la settima giornata dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Danilo Dennis Sollazzo conquista il titolo nella carabina ad aria compressa da 10 metri, mentre dal padel arrivano i terzi posti di Giorgia Marchetti e Carolina Orsi nel doppio femminile e di Marco Cassetta e Simone Iacovino in quello maschile. Tennistavolo, tiro a segno e judo sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo conquista l’oro

Danilo Dennis Sollazzo sale sul gradino più alto del podio nella carabina ad aria compressa da 10 metri. L’azzurro prende il comando nella fase decisiva della finale e resiste al tentativo di rimonta del croato Miran Maricic.

Sollazzo trova anche un 10.9 e un 10.8 durante la propria progressione, prima di mettere al sicuro il titolo con un 10.4 nell’ultimo colpo. Maricic conquista la medaglia d’argento, mentre il sedicenne greco Angelos Stylianos Sarantakis chiude al terzo posto.

L’altro italiano in gara, Edoardo Bonazzi, viene eliminato nel corso della finale. I due azzurri avevano dominato le qualificazioni, concluse da Bonazzi al primo posto con 632.1 punti e da Sollazzo al secondo con 631.6.

Padel, due medaglie di bronzo per l’Italia

L’Italia conquista entrambe le finali per il terzo posto disputate contro il Portogallo nel padel.

Nel doppio femminile Giorgia Marchetti e Carolina Orsi superano Sofia Araujo e Ana Catarina Nogueira per 2-1. Le azzurre vincono il primo set per 7-5, cedono il secondo 6-2 e completano la rimonta nel parziale decisivo, imponendosi per 6-4 dopo essere state sotto 4-3.

Medaglia di bronzo anche per Marco Cassetta e Simone Iacovino. La coppia italiana batte Nuno e Miguel Deus con i parziali di 6-3, 5-7, 6-1, dominando il terzo set dopo aver mancato la possibilità di chiudere la partita nel secondo.

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Tennistavolo, semifinale decisa dall’ultimo singolare

Italia e Turchia sono sul 2-2 nella semifinale femminile a squadre di tennistavolo. Dopo il punto iniziale ottenuto da Giorgia Piccolin, Gaia Monfardini supera Ece Harac per 3-0 e riporta in parità la formazione azzurra.

L’accesso alla finale si decide nell’ultimo singolare tra Giorgia Piccolin e Sibel Altinkaya. L’italiana conquista il primo game per 11-7, ma perde i due parziali successivi. Nel quarto è avanti per 6-4 e cerca la rimonta che consegnerebbe alle azzurre la sfida per l’oro.

La fase decisiva di Italia-Turchia è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Judo, Carlino e Accogli in finale per il bronzo

Andrea Carlino resta in corsa per il podio nei 60 kg. Nel ripescaggio l’azzurro ribalta il combattimento contro l’algerino Younes Ben Laribi e si impone per ippon, conquistando l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo.

Obiettivo raggiunto anche da Valerio Accogli nei 66 kg. L’italiano supera per 1-0 il turco Hilmi Mucik grazie a un waza-ari e si assicura la possibilità di salire sul terzo gradino del podio.

Nei 52 kg Gaia Stella batte per ippon l’algerina Lycia Anais Guebli e raggiunge la semifinale contro la marocchina Iraqui. Tra le migliori quattro anche Giulia Ghiglione, vincitrice per ippon al golden score sulla kosovara Erza Muminoviq nei quarti dei 48 kg.

Michela Terranova affronterà invece la bosniaca Samardzic nel ripescaggio dei 57 kg. Terminano il proprio cammino Fabrizio Esposito e Manuel Parlati: il primo viene sconfitto al golden score dallo sloveno Martin Hojak, mentre il secondo cede per ippon al bosniaco Mustafa Hebib.

Calcio, Italia eliminata in semifinale

Si ferma contro la Tunisia il cammino dell’Italia nel torneo maschile di calcio. Gli azzurri passano in vantaggio al 21′ con Diego Perillo e chiudono avanti il primo tempo, ma subiscono la rimonta tunisina nella ripresa.

Derbali pareggia al 60′, Anene firma il sorpasso al 74′ e Dhouib chiude la partita nel recupero. La Tunisia si impone per 3-1 e raggiunge la finale.

Tiro con l’arco, tre quarti posti per l’Italia

Si chiude senza medaglie la mattinata delle prove a squadre di tiro con l’arco. Dopo le sconfitte delle formazioni femminile e maschile, anche Roberta Di Francesco e Matteo Borsani terminano al quarto posto nel mixed team.

La coppia azzurra viene battuta per 5-3 dalla Spagna di Elia Canales e Andres Temino Mediel. La medaglia d’oro va invece alla Francia, vittoriosa per 6-0 sulla Turchia.

Pallavolo, la Serbia supera l’Algeria

Nel torneo maschile di pallavolo la Serbia batte l’Algeria per 3-2 al termine di una partita molto combattuta. Il tie-break decisivo si conclude sul punteggio di 15-13. Il programma prosegue con la sfida tra Tunisia e Portogallo.

Taranto 2026 in diretta su Sportface TV

Le gare di tennistavolo, tiro a segno e judo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT dedicata allo sport le sfide decisive e la corsa alle medaglie degli azzurri.