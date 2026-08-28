Taranto 2026, Italia in finale nel tennistavolo: live su Sportface TV

Le azzurre superano la Turchia per 3-2 e si assicurano una medaglia: alle 16.00 affronteranno l’Egitto per l’oro. Cinque italiani si giocheranno il bronzo nel judo: entrambe le discipline live su Sportface TV.

L’Italia femminile raggiunge la finale del torneo a squadre di tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e si assicura almeno la medaglia d’argento. Le azzurre superano la Turchia per 3-2 grazie alla vittoria decisiva di Giorgia Piccolin e alle 16.00 affronteranno l’Egitto per il titolo. Tennistavolo e judo sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Giorgia Piccolin manda l’Italia in finale

La semifinale contro la Turchia si decide al quinto e ultimo incontro. Con il punteggio complessivo sul 2-2, Giorgia Piccolin affronta Sibel Altinkaya nel singolare che mette in palio l’accesso alla finale.

L’azzurra conquista il primo game per 11-7, ma perde i due parziali successivi e si ritrova con le spalle al muro. Piccolin reagisce aggiudicandosi il quarto set per 11-8 e trascina la sfida al quinto.

Nel game decisivo l’italiana recupera da 6-8, ribalta il punteggio e chiude ancora per 11-8. L’Italia supera così la Turchia per 3-2 e conquista la finale per la medaglia d’oro, in programma alle 16.00 contro l’Egitto.

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Semifinale anche per la squadra maschile

Terminata la sfida femminile, comincia la semifinale maschile tra Italia e Francia. Il primo azzurro a scendere in campo è John Oyebode, opposto a Jules Rolland De Nodrest.

Oyebode parte bene e conquista il primo game con il punteggio di 11-8. Il secondo parziale resta invece in equilibrio sul 5-5. Anche la semifinale maschile è disponibile in diretta su Sportface TV.

Judo, cinque azzurri si giocheranno il bronzo

Non ci saranno italiani nelle finali per l’oro del judo, ma cinque azzurri restano in corsa per una medaglia. Gli incontri per il podio cominceranno a partire dalle 16.00 e saranno trasmessi live su Sportface TV.

Nel settore maschile si giocheranno il bronzo Andrea Carlino nei 60 kg e Valerio Accogli nei 66 kg, entrambi capaci di superare i rispettivi incontri di ripescaggio.

Tra le donne sarà impegnata Michela Terranova nei 57 kg. L’azzurra ha sconfitto la bosniaca Andjela Samardzic per ippon dopo 1’37”, conquistando l’accesso alla finale per il terzo posto.

Possibilità di bronzo anche per Gaia Stella nei 52 kg e Giulia Ghiglione nei 48 kg. Stella si è fermata in semifinale contro la marocchina Iraoui, mentre Ghiglione è stata sconfitta dalla tunisina Bedioui.

Pallavolo, Tunisia avanti sul Portogallo

Nel torneo maschile di pallavolo la Tunisia parte con decisione contro il Portogallo e conquista il primo set con un netto 25-11.

Tennistavolo e judo live su Sportface TV

Le semifinali e la finale del torneo a squadre di tennistavolo e gli incontri per le medaglie del judo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmessi in diretta su Sportface TV. Segui sulla piattaforma OTT la corsa al titolo delle azzurre e le cinque sfide italiane per il bronzo sul tatami.