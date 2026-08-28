Europa League, sorteggio Juventus e Milan: bianconeri con Real Sociedad, rossoneri contro il Benfica

Definite a Montecarlo le otto avversarie delle due italiane nella fase campionato. La Juventus ospiterà Real Sociedad e Rennes, mentre il Milan riceverà Benfica e Sunderland. Finale il 26 maggio a Francoforte.
Juventus e Milan conoscono le otto avversarie che affronteranno nella fase campionato dell’Europa League. Il sorteggio di Montecarlo ha definito il percorso delle due formazioni italiane, che disputeranno quattro partite in casa e quattro in trasferta.
Per i bianconeri spiccano gli incroci con Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes e Celta Vigo. Il Milan troverà invece, tra le altre, Benfica, Olympiacos, Sunderland e Bournemouth.
Juventus, Real Sociedad e Rennes in casa
La Juventus giocherà davanti al proprio pubblico contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC Nijmegen.
Le quattro trasferte saranno invece contro AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer-Sheva.
Le avversarie della Juventus:
Real Sociedad (casa)
AZ Alkmaar (trasferta)
Rennes (casa)
Ferencvaros (trasferta)
Omonia (casa)
Celta Vigo (trasferta)
NEC Nijmegen (casa)
Hapoel Beer-Sheva (trasferta)
Milan, Benfica a San Siro e Bournemouth in trasferta
Per il Milan uno degli appuntamenti più attesi sarà la sfida casalinga contro il Benfica. A San Siro arriveranno anche Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia.
I rossoneri saranno invece impegnati lontano da casa contro Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.
Le avversarie del Milan:
Benfica (casa)
Olympiacos (trasferta)
Ferencvaros (casa)
Salisburgo (trasferta)
Sunderland (casa)
Bournemouth (trasferta)
Ararat-Armenia (casa)
Levski Sofia (trasferta)
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Europa League, le date della fase campionato
La fase campionato sarà composta da 36 squadre inserite in una classifica unica. La prima giornata è prevista il 16 e 17 settembre, mentre il secondo turno si disputerà il 15 ottobre.
La terza giornata è fissata per il 22 ottobre, la quarta per il 5 novembre, la quinta per il 26 novembre e la sesta per il 10 dicembre. Gli ultimi due turni saranno invece disputati il 21 e 28 gennaio.
Il calendario completo, con l’abbinamento tra singole avversarie, date e orari, sarà definito successivamente.
Come funziona la fase campionato
Le prime otto squadre della classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale.
Le formazioni comprese tra il 9° e il 24° posto dovranno invece disputare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, programmati per il 18 e 25 febbraio.
Gli ottavi sono previsti l’11 e il 18 marzo. Da quel momento la competizione proseguirà con la tradizionale formula a eliminazione diretta.
Finale il 26 maggio a Francoforte
L’Europa League si concluderà il 26 maggio con la finale in programma a Francoforte.
Juventus e Milan possono quindi iniziare a preparare il proprio percorso europeo, in attesa della pubblicazione del calendario dettagliato della fase campionato.