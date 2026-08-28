Europa League, sorteggio Juventus e Milan: bianconeri con Real Sociedad, rossoneri contro il Benfica

Definite a Montecarlo le otto avversarie delle due italiane nella fase campionato. La Juventus ospiterà Real Sociedad e Rennes, mentre il Milan riceverà Benfica e Sunderland. Finale il 26 maggio a Francoforte.

Juventus e Milan conoscono le otto avversarie che affronteranno nella fase campionato dell’Europa League. Il sorteggio di Montecarlo ha definito il percorso delle due formazioni italiane, che disputeranno quattro partite in casa e quattro in trasferta.

Per i bianconeri spiccano gli incroci con Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes e Celta Vigo. Il Milan troverà invece, tra le altre, Benfica, Olympiacos, Sunderland e Bournemouth.

Juventus, Real Sociedad e Rennes in casa

La Juventus giocherà davanti al proprio pubblico contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC Nijmegen.

Le quattro trasferte saranno invece contro AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer-Sheva.

Le avversarie della Juventus:

Real Sociedad (casa)

AZ Alkmaar (trasferta)

Rennes (casa)

Ferencvaros (trasferta)

Omonia (casa)

Celta Vigo (trasferta)

NEC Nijmegen (casa)

Hapoel Beer-Sheva (trasferta)

Milan, Benfica a San Siro e Bournemouth in trasferta

Per il Milan uno degli appuntamenti più attesi sarà la sfida casalinga contro il Benfica. A San Siro arriveranno anche Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia.

I rossoneri saranno invece impegnati lontano da casa contro Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.

Le avversarie del Milan:

Benfica (casa)

Olympiacos (trasferta)

Ferencvaros (casa)

Salisburgo (trasferta)

Sunderland (casa)

Bournemouth (trasferta)

Ararat-Armenia (casa)

Levski Sofia (trasferta)

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Europa League, le date della fase campionato

La fase campionato sarà composta da 36 squadre inserite in una classifica unica. La prima giornata è prevista il 16 e 17 settembre, mentre il secondo turno si disputerà il 15 ottobre.

La terza giornata è fissata per il 22 ottobre, la quarta per il 5 novembre, la quinta per il 26 novembre e la sesta per il 10 dicembre. Gli ultimi due turni saranno invece disputati il 21 e 28 gennaio.

Il calendario completo, con l’abbinamento tra singole avversarie, date e orari, sarà definito successivamente.

Come funziona la fase campionato

Le prime otto squadre della classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale.

Le formazioni comprese tra il 9° e il 24° posto dovranno invece disputare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, programmati per il 18 e 25 febbraio.

Gli ottavi sono previsti l’11 e il 18 marzo. Da quel momento la competizione proseguirà con la tradizionale formula a eliminazione diretta.

Finale il 26 maggio a Francoforte

L’Europa League si concluderà il 26 maggio con la finale in programma a Francoforte.

Juventus e Milan possono quindi iniziare a preparare il proprio percorso europeo, in attesa della pubblicazione del calendario dettagliato della fase campionato.