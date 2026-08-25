Sport in tv oggi martedì 25 agosto: Italia-Slovacchia e US Open, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La sfida tra Italia e Slovacchia agli Europei di volley femminile e il doppio misto degli US Open guidano il programma sportivo di martedì 25 agosto. Grande spazio anche ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con bocce, padel, badminton, ginnastica ritmica e lotta in diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV. In serata spazio alla Champions League e all’ATP di Winston-Salem con Bellucci, Darderi e Sonego. Prosegue inoltre il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.
Prosegue l’intensa settimana dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, arrivati alla sesta giornata. Oltre alla copertura di Rai Sport, RaiPlay e ItaliaTeam TV, diversi appuntamenti saranno trasmessi anche da Sportface TV: si parte alle 9.00 con le bocce, per proseguire con la ginnastica ritmica alle 10.00 e alle 15.00, il padel alle 13.00, il badminton alle 15.00 e la lotta femminile alle 19.00.
Nel pomeriggio i riflettori si spostano anche sul tennis. Agli US Open scatta il doppio misto, con Errani/Vavassori e Cobolli tra gli italiani in campo, mentre continuano le qualificazioni dei tabelloni di singolare. Alle 20.00 spazio all’ATP di Winston-Salem, con il derby Bellucci-Darderi e Lorenzo Sonego opposto a Mannarino.
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Sport in tv oggi, martedì 25 agosto
06.00 – PENTATHLON MODERNO (Mondiali 2026) – Seconda giornata, finali della staffetta mista: diretta streaming su UIPM TV.
08.30 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Sesta giornata: diretta tv su Rai Sport HD dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.30; diretta streaming su RaiPlay nelle stesse finestre e su ItaliaTeam TV.
09.00 – BOCCE M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.
10.00 – GINNASTICA RITMICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – All Around: diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.
11.30 – CICLISMO – Tour de l’Avenir 2026, sesta tappa: diretta streaming dalle ore 14.15 su Discovery+ e HBO Max.
13.00 – PADEL M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.
13.05 – CANOTTAGGIO (Mondiali 2026) – Batterie: diretta streaming su worldrowing.com.
13.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Romania-Belgio: diretta streaming su EuroVolley TV.
14.49 – CICLISMO – Vuelta a España 2026, quarta tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.
15.00 – BADMINTON M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.
15.00 – GINNASTICA RITMICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Seconda sessione dell’All Around: diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.
15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Ungheria-Germania: diretta streaming su EuroVolley TV.
16.00 – TENNIS (US Open 2026, doppio misto) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.
Nel programma:
- Errani/Vavassori-Andreeva/Rublev, secondo match del programma iniziato alle ore 16.00.
- Bencic/Cobolli-Towsend/Zverev, non prima delle ore 19.00.
16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Italia-Slovacchia: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, DAZN, NOW, Sky Go e RaiPlay.
16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Grecia-Austria: diretta streaming su EuroVolley TV.
16.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Paesi Bassi-Spagna: diretta streaming su EuroVolley TV.
17.00 – TENNIS (Qualificazioni US Open 2026, uomini) – Primo turno: diretta streaming su SuperTennis+.
Nel programma:
- Giustino-Dimitrov, secondo match del programma iniziato alle 17.00.
- Nardi-Cinà, quarto match del programma iniziato alle 17.00.
- Pellegrino-Smith, quarto match del programma iniziato alle 17.00.
17.00 – TENNIS (Qualificazioni US Open 2026, donne) – Primo turno: diretta streaming su SuperTennis+.
Nel programma:
- Brancaccio-Jones, terzo match del programma iniziato alle 17.00.
- Ruggieri-Costoulas, quinto match del programma iniziato alle 17.00.
18.00 – TENNIS – WTA Monterrey 2026, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e, dalle ore 03.30 di mercoledì 26 agosto, su SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTennis+, oltre che dalle 03.30 su supertennis.tv.
18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Polonia-Slovenia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.
18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Sabah-Hapoel Beer Sheva: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.
19.00 – LOTTA FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.
19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Svezia-Croazia: diretta streaming su EuroVolley TV e RaiPlay Sport 1.
19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Cechia-Ucraina: diretta streaming su EuroVolley TV.
20.00 – TENNIS – ATP Winston-Salem 2026, secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.
Nel programma:
- Bellucci-Darderi, primo match alle ore 20.00.
- Sonego-Mannarino, quarto match del programma iniziato alle 20.00.
21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Bodo/Glimt-NEC: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.
21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – LASK-Celtic: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.
21.00 – CALCIO (Liga 2026-2027) – Valencia-Betis: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN.
Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV
Prosegue martedì 25 agosto la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con podcast, approfondimenti, ginnastica ritmica, contenuti legati ai Giochi del Mediterraneo e produzioni originali distribuite lungo l’intera giornata.
00.30.28 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
00.40.30 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
00.51.05 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
01.06.43 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
01.33.47 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 1, episodio 7
01.50.04 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica ritmica – Baku 2026
07.28.15 – Dear Cochise
08.55.15 – INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio
09.22.06 – INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità
09.39.41 – INSIDE – Carlo Molfetta | Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo
09.47.54 – INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo, Forme e Freestyle
09.55.31 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
10.11.02 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
10.27.48 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
10.36.51 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
11.03.55 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
11.13.57 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1
11.29.35 – Old But Gold – Episodio 4
11.54.22 – Old But Gold – Episodio 1
12.17.40 – Old But Gold – Episodio 3
12.40.47 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 1 – Folgaria 2026
15.12.59 – All Around
15.34.11 – All Around – International
15.47.53 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 2 – Folgaria 2026
18.28.49 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 4 – The Next Wave New Sports & Vision
18.56.50 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
19.18.17 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 3 – Folgaria 2026
23.12.50 – INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio
23.39.40 – INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano