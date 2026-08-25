Sport in tv oggi martedì 25 agosto: Italia-Slovacchia e US Open, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La sfida tra Italia e Slovacchia agli Europei di volley femminile e il doppio misto degli US Open guidano il programma sportivo di martedì 25 agosto. Grande spazio anche ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con bocce, padel, badminton, ginnastica ritmica e lotta in diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV. In serata spazio alla Champions League e all’ATP di Winston-Salem con Bellucci, Darderi e Sonego. Prosegue inoltre il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Prosegue l’intensa settimana dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, arrivati alla sesta giornata. Oltre alla copertura di Rai Sport, RaiPlay e ItaliaTeam TV, diversi appuntamenti saranno trasmessi anche da Sportface TV: si parte alle 9.00 con le bocce, per proseguire con la ginnastica ritmica alle 10.00 e alle 15.00, il padel alle 13.00, il badminton alle 15.00 e la lotta femminile alle 19.00.

Nel pomeriggio i riflettori si spostano anche sul tennis. Agli US Open scatta il doppio misto, con Errani/Vavassori e Cobolli tra gli italiani in campo, mentre continuano le qualificazioni dei tabelloni di singolare. Alle 20.00 spazio all’ATP di Winston-Salem, con il derby Bellucci-Darderi e Lorenzo Sonego opposto a Mannarino.

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Sport in tv oggi, martedì 25 agosto

06.00 – PENTATHLON MODERNO (Mondiali 2026) – Seconda giornata, finali della staffetta mista: diretta streaming su UIPM TV.

08.30 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Sesta giornata: diretta tv su Rai Sport HD dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.30; diretta streaming su RaiPlay nelle stesse finestre e su ItaliaTeam TV.

09.00 – BOCCE M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.

10.00 – GINNASTICA RITMICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – All Around: diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.

11.30 – CICLISMO – Tour de l’Avenir 2026, sesta tappa: diretta streaming dalle ore 14.15 su Discovery+ e HBO Max.

13.00 – PADEL M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.

13.05 – CANOTTAGGIO (Mondiali 2026) – Batterie: diretta streaming su worldrowing.com.

13.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Romania-Belgio: diretta streaming su EuroVolley TV.

14.49 – CICLISMO – Vuelta a España 2026, quarta tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.00 – BADMINTON M/F (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.

15.00 – GINNASTICA RITMICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Seconda sessione dell’All Around: diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.

15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Ungheria-Germania: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.00 – TENNIS (US Open 2026, doppio misto) – Primo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

Nel programma:

Errani/Vavassori-Andreeva/Rublev , secondo match del programma iniziato alle ore 16.00.

, secondo match del programma iniziato alle ore 16.00. Bencic/Cobolli-Towsend/Zverev, non prima delle ore 19.00.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Italia-Slovacchia: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, DAZN, NOW, Sky Go e RaiPlay.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Grecia-Austria: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Paesi Bassi-Spagna: diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 – TENNIS (Qualificazioni US Open 2026, uomini) – Primo turno: diretta streaming su SuperTennis+.

Nel programma:

Giustino-Dimitrov , secondo match del programma iniziato alle 17.00.

, secondo match del programma iniziato alle 17.00. Nardi-Cinà , quarto match del programma iniziato alle 17.00.

, quarto match del programma iniziato alle 17.00. Pellegrino-Smith, quarto match del programma iniziato alle 17.00.

17.00 – TENNIS (Qualificazioni US Open 2026, donne) – Primo turno: diretta streaming su SuperTennis+.

Nel programma:

Brancaccio-Jones , terzo match del programma iniziato alle 17.00.

, terzo match del programma iniziato alle 17.00. Ruggieri-Costoulas, quinto match del programma iniziato alle 17.00.

18.00 – TENNIS – WTA Monterrey 2026, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e, dalle ore 03.30 di mercoledì 26 agosto, su SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTennis+, oltre che dalle 03.30 su supertennis.tv.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Polonia-Slovenia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

18.45 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Sabah-Hapoel Beer Sheva: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – LOTTA FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su ItaliaTeam TV e Sportface TV.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Svezia-Croazia: diretta streaming su EuroVolley TV e RaiPlay Sport 1.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Cechia-Ucraina: diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 – TENNIS – ATP Winston-Salem 2026, secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nel programma:

Bellucci-Darderi , primo match alle ore 20.00.

, primo match alle ore 20.00. Sonego-Mannarino, quarto match del programma iniziato alle 20.00.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – Bodo/Glimt-NEC: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League 2026-2027) – LASK-Celtic: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga 2026-2027) – Valencia-Betis: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Prosegue martedì 25 agosto la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con podcast, approfondimenti, ginnastica ritmica, contenuti legati ai Giochi del Mediterraneo e produzioni originali distribuite lungo l’intera giornata.

00.30.28 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

00.40.30 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

00.51.05 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

01.06.43 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

01.33.47 – FATE – Le Origini del Successo – Stagione 1, episodio 7

01.50.04 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica ritmica – Baku 2026

07.28.15 – Dear Cochise

08.55.15 – INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

09.22.06 – INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

09.39.41 – INSIDE – Carlo Molfetta | Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo

09.47.54 – INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo, Forme e Freestyle

09.55.31 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

10.11.02 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

10.27.48 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

10.36.51 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

11.03.55 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

11.13.57 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.29.35 – Old But Gold – Episodio 4

11.54.22 – Old But Gold – Episodio 1

12.17.40 – Old But Gold – Episodio 3

12.40.47 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 1 – Folgaria 2026

15.12.59 – All Around

15.34.11 – All Around – International

15.47.53 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 2 – Folgaria 2026

18.28.49 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 4 – The Next Wave New Sports & Vision

18.56.50 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

19.18.17 – Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme di ginnastica ritmica – Day 3 – Folgaria 2026

23.12.50 – INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

23.39.40 – INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano