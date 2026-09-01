Come sta Sinner e quando torna in campo: c’è un indizio sul suo rientro

Jannik Sinner è sempre più vicino al suo ritorno in campo: il tennista altoatesino è nell’entry list del torneo di Pechino

Jannik Sinner punta ufficialmente all’appuntamento di Pechino. La conferma arriva nel cuore della notte italiana, con il rilascio dell’entry list ufficiale del torneo ATP 500 cinese, di cui l’azzurro è campione in carica. La manifestazione si disputerà dal 30 settembre al 6 ottobre e rappresenta un appuntamento fondamentale per il tennista di San Candido.

La sua presenza sul tabellone segna un momento cruciale nel suo percorso di recupero, dopo essere stato lontano dai campi da gioco per un infortunio rimediato successivamente alla finale vinta a Wimbledon.

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Assieme al numero uno del mondo, sono iscritti al prestigioso torneo cinese altri big del circuito. Tra questi spiccano il tedesco Alexander Zverev, il canadese Felix Auger-Aliassime, il serbo Novak Djokovic, l’australiano Alex De Minaur, e anche Flavio Cobolli. In totale, sono presenti ben sette degli attuali primi otto tennisti al mondo, rendendo il campo di gara estremamente competitivo e in cui Sinner potrebbe ottenere ottime risposte sulle sue condizioni fisiche.

Sinner verso il rientro: non vuole mancare a Pechino

Manca all’appello soltanto lo spagnolo Carlos Alcaraz, che nella stessa settimana ha fatto una scelta differente, decidendo di giocare l’ATP 500 di Tokyo.

Nonostante questa assenza, la conferma della volontà di Sinner di tornare in campo proprio in Cina è un’ulteriore, importantissima conferma dei progressi fisici e mentali compiuti dall’azzurro. I tifosi italiani possono quindi iniziare a sognare in vista di un appuntamento che promette di regalare grandi emozioni e di celebrare il ritorno del campione sui campi che lo hanno visto trionfare.