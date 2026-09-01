Tappa 10 Vuelta di Spagna, possibilità di fuga: i favoriti

La Vuelta di Spagna entra nel vivo con la decima tappa e aumentano le possibilità di fuga per alcuni solisti: chi sono i favoriti

La decima tappa della Vuelta a España 2026, in programma oggi martedì 1 settembre, si snoda su un percorso insidioso da Alcaraz a Elche de la Sierra, lungo 184,7 chilometri. Dopo il giorno di riposo, il gruppo affronta quasi 3000 metri di dislivello positivo su un tracciato costantemente mosso, ideale per una fuga da lontano o per un finalista potente.

Tre le asperità di terza categoria: il Puerto del Peralejo, il Puerto de Aýna e il decisivo Puerto de Socovos. Quest’ultimo, con i suoi 9,8 km al 3,5%, si conclude a poco più di venti chilometri dall’arrivo, lasciando spazio a chi vorrà tentare l’attacco o preparare la volata ristretta.

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Il finale, infatti, presenta una lieve ma costante pendenza che scoraggia i velocisti puri, favorendo invece specialisti delle classiche o attaccanti di razza.

I favoriti nella tappa di oggi della Vuelta di Spagna

Tra i favoriti spicca Wout van Aert, che potrebbe sfruttare la giornata per fare punti preziosi in ottica maglia verde, affiancato dal compagno Matthew Brennan.

Dall’altra parte, Mads Pedersen e Bryan Coquard rappresentano le alternative più credibili per una volata a ranghi ridotti, mentre nomi come Axel Laurance, Magnus Cort e Vincenzo Albanese potrebbero trovare il loro spazio in una fuga che riesca a resistere fino al traguardo.

Le condizioni meteo prevedono un caldo deciso e intenso che non aiuterà i corridori, con punte di 34 gradi e vento debole, fattori che potrebbero rendere la gestione della corsa ancora più complessa per le squadre di controllo, regalando così alla decima frazione un finale davvero spettacolare e imprevedibile.