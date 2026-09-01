US Open, bene Alcaraz all’esordio: avanti anche Shelton e Tsitsipas

Carlos Alcaraz non sbaglia all’esordio e avanza al secondo turno degli US Open. Buoni risultati anche per Shelton, Tsitsipas e Auger-Aliassime

La seconda giornata degli US Open 2026 entra nel vivo nel tardo pomeriggio italiano, consegnando un quadro maschile ricco di spunti e conferme. A New York, mentre il tabellone deve ancora assorbire il clamoroso addio al torneo di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz risponde da vero campione in carica.

Lo spagnolo torna in singolare dopo 139 giorni di assenza per un infortunio al polso destro e supera Roman Safiullin in tre set, con un netto 6-4, 6-4, 6-4. Più che il punteggio, a rassicurare i suoi tifosi è la tenuta fisica: Alcaraz non sembra risentire più di alcun problema al polso e ritrova immediatamente l’efficacia di sempre con il diritto e al servizio, palesando ancora una volta le sue qualità.

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Tra gli altri risultati di rilievo, spicca l’impresa di Stefanos Tsitsipas, capace di eliminare la decima testa di serie Arthur Fils, fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati.

I risultati del primo turno degli US Open

Il francese parte meglio e si aggiudica il primo set, ma il greco cambia progressivamente ritmo e ribalta l’incontro: 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4. Decisivo il secondo parziale, nel quale Tsitsipas recupera fiducia e prende il controllo dello scambio da fondo.

Proseguono il loro cammino anche le speranze americane e canadesi. Ben Shelton supera Tallon Griekspoor in rimonta, 1-6, 6-1, 7-6(3), 6-2, reagendo a un avvio complicato grazie al servizio e alla maggiore aggressività.

Felix Auger-Aliassime supera invece Rinky Hijikata per 7-5, 4-6, 6-3, 7-5, mentre Jakub Mensik elimina Shintaro Mochizuki in tre set. Il torneo maschile di tennis si conferma spettacolare e pronto a regalare emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati.