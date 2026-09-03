Taranto 2026, Kaya imprendibile nella mezza Maratona: Selvarolo chiude quarto

L’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 si è aperta con la mezza maratona maschile, gara ha chiuso ufficialmente il programma dell’atletica. A dominare è stato il turco Ali Kaya, mentre l’Italia ha sfiorato il podio con Pasquale Selvarolo, quarto al traguardo.

Kaya fa il vuoto già all’ottavo chilometro

La gara ha avuto un padrone assoluto. Kaya ha preso il largo già intorno all’ottavo chilometro e da quel momento ha costruito un vantaggio incolmabile, andando a vincere in 1h02:06. Il turco non è riuscito ad avvicinare il proprio personale, anche a causa delle temperature elevate, ma il successo non è mai stato realmente in discussione.

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Alle sue spalle l’algerino Mohammed Sief Boukartaba ha conquistato l’argento in 1h03:26, mentre il bronzo è andato all’altro turco Ramazan Bastug in 1h04:08.

Selvarolo lotta ma resta ai piedi del podio

Pasquale Selvarolo, unico italiano al via, ha perso contatto dal gruppo di testa nelle prime fasi ma poi ha condotto una prova regolare, chiudendo in 1h05:27. Il 26enne pugliese resta così a un passo dalla medaglia, lontano dal persona di 1h00:32 stabilito nel 2023, ma protagonista comunque di una prova solida davanti al pubblico di casa.

Per l’Italia sfuma dunque l’ultimo podio dell’atletica, mentre la Turchia celebra una gara quasi perfetta con oro e bronzo.