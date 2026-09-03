Italia da record a Taranto: superate le 200 medaglie, nessuna nazione europea ci era mai riuscita

L’Italia firma un risultato senza precedenti ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra ha superiora quota 200 medaglie in una singola competizione multisport, diventando la prima nazione europea a riuscirci. Il bilancio provvisorio è impressionante: 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi, con ancora tre gare da disputare.

Superato anche il precedente primato di Bari 1997

Il record precedente dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo risaliva a Bari 1997, quando gli azzurri conquistarono 193 medaglie: 76 ori, 62 argenti e 55 bronzi. Taranto ha quindi già riscritto la storia con un margine netto.

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Il riferimento europeo più vicino in una grande rassegna multisport era l’Unione Sovietica alle Olimpiadi di Mosca 1980, capace di arrivare a 195 medaglie. Un dato enorme, ma maturato in un’edizione fortemente condizionata dal boicottaggio di numerose nazioni occidentali.

Dominio nel medagliere e distacco enorme sulla Turchia

Il risultato azzurro non riguarda soltanto il numero complessivo di podi. L’Italia ha anche costruito un vantaggio eccezionale nel medagliere rispetto alla Turchia, seconda forza della manifestazione. Prima dell’ultima giornata il margine era arrivato addirittura a 33 ori, una forbice mai registrata prima nella storia dei Giochi del Mediterraneo.

Dopo la mezza maratona il distacco si è ridotto a 32, ma potrebbe nuovamente aumentare con la finale della pallanuoto. Taranto 2026 entra così nella storia dello sport italiano: oltre 200 medaglie e un dominio mai visto prima per una delegazione europea in una competizione multisport.