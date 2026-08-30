Taranto 2026, Italia in finale nel judo: sfida alla Francia live su Sportface TV

Medaglia sicura per gli azzurri, che superano 4-1 la Turchia e raggiungono la Francia nella finale della gara a squadre miste. Tomasini e Colasanto guidano le classifiche dell’iQFOiL, mentre il volley maschile si gioca il bronzo al tie-break. Judo live su Sportface TV.

L’Italia conquista la finale della gara a squadre miste di judo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri superano la Turchia per 4-1 e si assicurano una medaglia, raggiungendo la Francia nella sfida per il titolo. La finale è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Judo, Italia-Francia vale la medaglia d’oro

La Nazionale azzurra domina la semifinale contro la Turchia e chiude il confronto sul 4-1. Il primo punto viene conquistato da Irene Pedrotti, che supera Sinem Oruc per tre penalità. Christian Parlati firma il 2-0 battendo per ippon Vedat Albayrak, prima del terzo successo consecutivo ottenuto da Asya Tavano contro Tuana Gulenay.

Dopo la sconfitta per ippon di Sansei Kwadjo Anani contro Ibrahim Tataroglu, è Michela Terranova a chiudere la semifinale: l’azzurra supera Aysenur Budak per penalità e consegna all’Italia il punto decisivo.

La finale per l’oro sarà contro la Francia, vittoriosa per 4-0 sulla Slovenia. Algeria-Turchia e Croazia-Slovenia saranno invece le due sfide per il bronzo. Il programma del judo prosegue in diretta su Sportface TV.

Vela, Tomasini e Pilloni ai primi due posti

L’Italia occupa le prime due posizioni della classifica generale dell’iQFOiL maschile dopo sette regate. Leonardo Tomasini è al comando con 10 punti, seguito da Federico Allan Pilloni a quota 13. Più distanti i francesi Gaspard Carfantan, terzo con 19, e Fabien Pianazza, quarto con 26.

Tomasini ha conquistato la quinta e la sesta regata precedendo in entrambe Pilloni. Nella settima prova il successo è andato allo sloveno Val Erzen, mentre il leader azzurro ha chiuso in quarta posizione.

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iQFOiL femminile, Colasanto leader e Falcioni terza

Due italiane occupano le prime tre posizioni anche nella classifica generale dell’iQFOiL femminile. Carola Colasanto conserva il comando dopo cinque regate, davanti alla slovena Lina Erzen e a Medea Marisa Falcioni.

Nella quinta prova Falcioni ha ottenuto il secondo posto e Colasanto il terzo, alle spalle della vincitrice Erzen. Le due azzurre restano così pienamente in corsa per le medaglie.

ILCA, vittoria di Caracciolo di Brienza nella sesta regata

Ginevra Caracciolo di Brienza si aggiudica la sesta regata dell’ILCA 6 femminile, precedendo la cipriota Marilena Makri e la greca Hermionie Ghicas. Grazie a questo risultato, l’azzurra risale all’ottavo posto della classifica generale con 38 punti. Maria Vittoria Arseni, settima nella prova, è quattordicesima con 53.

Nell’ILCA 7 maschile Antonio Pascali conclude la sesta regata al quarto posto ed è sesto nella generale con 27 punti. Cesare Barabino occupa invece l’ottava posizione con 31.

Pallavolo, il bronzo maschile si decide al tie-break

Italia e Turchia arrivano al tie-break nella finale per la medaglia di bronzo del torneo maschile. Gli azzurri conquistano il primo e il terzo set per 25-19 e 25-18, mentre la formazione turca risponde imponendosi 26-24 e 25-22 nel secondo e nel quarto parziale.

L’Italia si gioca dunque il podio nel quinto set dopo aver sprecato nel secondo un vantaggio di 23-20 e due opportunità per chiudere il parziale.

Tennis e ginnastica, azzurri a caccia delle finali

Sono cominciate le semifinali dei tornei individuali di tennis. Noemi Basiletti ha strappato immediatamente il servizio alla marocchina Yasmine Kabbaj, portandosi sull’1-0 nel primo set. Nel tabellone maschile Carlo Alberto Caniato affronta lo spagnolo Alejo Sanchez Quilez.

Nella ginnastica artistica l’Italia sarà impegnata dalle ore 17.00 nella terza e ultima suddivisione della gara a squadre femminile. Dopo la seconda rotazione guida l’Algeria con 151.700 punti, davanti a Portogallo e Grecia.

Il judo di Taranto 2026 live su Sportface TV

La finale per l’oro della gara a squadre miste tra Italia e Francia è trasmessa in diretta su Sportface TV. Sulla piattaforma OTT dedicata allo sport è possibile seguire il programma del judo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.