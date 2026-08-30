Mondiali canoa 2026, Zironi-Rossetti quarte nel K2 500: Tacchini-Casadei quinti

Ultima giornata a Poznan con cinque Finali A per l’Italia: le azzurre sfiorano il bronzo per meno di un secondo. Della Giustina sesta nel C1 200, noni Bernocchi-Freschi e Fantini.

Si chiudono con diversi piazzamenti di rilievo i Mondiali senior 2026 di canoa velocità per l’Italia. Nell’ultima sessione di gare a Poznan, gli azzurri sono stati protagonisti in cinque Finali A, raccogliendo un quarto, un quinto, un sesto e due noni posti.

Il miglior risultato di giornata arriva dal K2 500 metri femminile, dove Lucrezia Zironi e Giada Rossetti chiudono quarte, a meno di un secondo dalla medaglia di bronzo.

Zironi-Rossetti sfiorano il podio nel K2 500

Lucrezia Zironi e Giada Rossetti disputano una gara regolare, mantenendosi stabilmente in quarta posizione e aumentando il margine sulle inseguitrici nel finale.

Le azzurre chiudono in 1’42”14, a 2”60 dalla vetta e a soli 94 centesimi dal bronzo.

Il titolo mondiale va all’Australia di Kailey Harlen e Natalia Drobot in 1’39”54, davanti alla Cina di Yu Shimeng e Yin Mengdie, argento in 1’41”19, e alla Germania di Paulina Paszek e Pauline Jagsch, bronzo in 1’41”20.

Tacchini-Casadei quinti nel C2 500

Nel C2 500 metri maschile, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei chiudono in quinta posizione con il tempo di 1’40”69.

La rimonta finale degli azzurri non basta per rientrare nella zona medaglie: il distacco dall’oro è di 1”46, mentre il bronzo resta a 66 centesimi.

Successo per gli atleti neutrali Zakhar Petrov e Ivan Shtyl in 1’39”23. Secondo il Brasile di Gabriel Assuncao Nascimento e Jacky Jamael Nascimento Godmann in 1’39”81, terza l’Ungheria di Kristof Kollar e Istvan David Juhasz in 1’40”03.

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Della Giustina sesta nel C1 200

Nella Finale A del C1 200 metri femminile, Olympia Della Giustina termina al sesto posto con il crono di 45”93, a 1”53 dalla vincitrice.

L’oro va all’ucraina Liudmyla Luzan in 44”40. Argento alla canadese Sophia Jensen in 44”90 e bronzo alla statunitense Nevin Harrison in 45”04.

Bernocchi-Freschi noni nel K2 500

Nel K2 500 metri maschile, Simone Bernocchi e Tommaso Freschi chiudono la Finale A al nono posto con il tempo di 1’32”18, a 4”61 dai vincitori.

Il titolo mondiale va alla Germania di Jacob Schopf e Max Lemke in 1’27”57. Secondo il Portogallo con Joao Ribeiro e Messias Baptista in 1’29”29, terza la Cechia di Jakub Spicar e Daniel Havel in 1’29”94.

Fantini nona nel K1 200

Tra le distanze non olimpiche, Agata Fantini chiude in nona posizione la Finale A del K1 200 metri femminile con il tempo di 42”36, a 2”65 dalla vincitrice.

Il titolo iridato va alla danese Frederikke Hauge Moercke in 39”71, davanti all’ungherese Anna Lucz, argento in 40”31, e alla spagnola Sara Ouzande, bronzo in 40”71.

Si conclude così la rassegna iridata di Poznan per l’Italia, con diversi piazzamenti nelle Finali A e un quarto posto particolarmente vicino al podio nel K2 500 femminile.