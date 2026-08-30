Taranto 2026, Sollazzo-Salafia d’argento: judo e vela live su Sportface TV

Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo conquistano l’argento nella carabina 10 metri a squadre miste. Italia in semifinale nel judo, mentre Pilloni, Tomasini e Colasanto brillano nelle regate: judo e vela in diretta su Sportface TV.

Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo conquistano l’argento nella carabina ad aria compressa 10 metri a squadre miste. Gli azzurri avanzano anche nel torneo di judo, mentre l’iQFOiL regala tre piazzamenti di vertice. Le gare di judo e vela sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Tiro a segno, argento per Sollazzo e Salafia

Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia salgono sul secondo gradino del podio nella gara a squadre miste della carabina 10 metri. La coppia di Italia 1 resta in corsa per l’oro fino all’ultima eliminazione, dopo essersi assicurata la medaglia nella parte decisiva della finale.

Il titolo va alla Serbia, capace di costruire un vantaggio determinante nella prima parte della gara. L’Italia conquista l’argento, mentre la Turchia completa il podio con il bronzo.

Judo, Italia in semifinale contro la Turchia

L’Italia supera la Spagna per 4-2 nei quarti della gara a squadre miste e conquista l’accesso alla semifinale. Gli azzurri completano la rimonta grazie al punto decisivo ottenuto da Michela Terranova, vittoriosa per waza-ari contro Adriana Rodriguez Salvador.

In precedenza erano arrivati i successi di Christian Parlati, a segno per waza-ari contro Daniel Nieto Trinidad, e Asya Tavano, vincitrice per ippon su Nisrin Bousbaa Dab. Jean Carletti aveva invece consegnato il primo punto all’Italia per l’assenza dell’avversario nella categoria dei +90 kg.

In semifinale la Nazionale affronterà la Turchia, che ha eliminato la Croazia per 4-1. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno Francia e Slovenia. Il torneo a squadre miste di judo prosegue in diretta su Sportface TV.

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Vela, doppietta Pilloni-Tomasini nell’iQFOiL

Grande risultato per l’Italia nella quarta regata dell’iQFOiL maschile. Federico Allan Pilloni conquista il successo davanti al connazionale Leonardo Tomasini, firmando una doppietta azzurra. Il portoghese Ricardo Cotrim de Castro Correia completa il podio della prova.

Vittoria italiana anche nella terza regata dell’iQFOiL femminile. Carola Colasanto precede la slovena Lina Erzen e la turca Merve Vatan, mentre Medea Marisa Falcioni chiude al quinto posto.

Dinghy, giornata in salita per gli azzurri

Nel dinghy maschile la prima regata odierna viene vinta dal turco Berkay Abay, davanti al montenegrino Milivoj Dukic e al francese Lorenzo Mayer. Cesare Barabino termina decimo, mentre Antonio Pascali chiude in quattordicesima posizione.

Tra le donne la slovena Alenka Valencic si aggiudica la quinta prova precedendo la portoghese Luisa Passos Peres e la cipriota Andriani Georgiou. Regata complicata per Maria Vittoria Arseni e Ginevra Caracciolo di Brienza, entrambe accreditate di 20 punti nella prova. Il programma della vela è disponibile in diretta su Sportface TV.

Pallavolo, bronzo femminile alla Serbia

La Serbia conquista la medaglia di bronzo nel torneo femminile di pallavolo battendo la Grecia per 3-2. La formazione serba si impone con i parziali di 22-25, 25-16, 25-20, 18-25, 15-7, dominando il tie-break dopo il ritorno delle elleniche nel quarto set.

Judo e vela in diretta su Sportface TV

La semifinale dell’Italia nella gara a squadre miste di judo e le regate della vela ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. Gli eventi possono essere seguiti sulla piattaforma OTT dedicata allo sport.