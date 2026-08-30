Europei arrampicata 2026, Giovanni Placci d’argento nella Lead: Schenk settimo

L’azzurro firma una grande finale a Laval e conquista il titolo di vicecampione europeo. Filip Schenk chiude al settimo posto. L’Italia lascia la rassegna con due medaglie: l’argento di Placci e l’oro di Beatrice Colli nella Speed.

Giovanni Placci è vicecampione europeo Lead 2026. Splendida medaglia d’argento per l’azzurro nella finale continentale disputata all’Espace Mayenne di Laval, in Francia, al termine di un percorso iniziato dalle qualificazioni e culminato con il secondo gradino del podio.

Ottimo Campionato Europeo anche per Filip Schenk, che conclude la finale al settimo posto. L’Italia porta così due atleti tra i migliori otto del continente nella Lead e chiude la trasferta francese con due medaglie complessive, considerando anche l’oro conquistato da Beatrice Colli nella Speed.

Giovanni Placci vicecampione europeo Lead

Il cammino di Placci era cominciato nelle qualificazioni, chiuse al settimo posto grazie ai risultati di 21+ e 49 sulle due vie.

Nella semifinale di domenica mattina il livello si è ulteriormente alzato. Su una via particolarmente selettiva, con undici atleti fermati a quota 19+, l’italiano è riuscito a raggiungere la presa 24+, conquistando l’ottava e ultima posizione utile per accedere alla finale.

Poche ore più tardi è arrivata la prestazione più importante. Nell’atto decisivo Placci ha saputo risalire la classifica fino a conquistare una prestigiosa medaglia d’argento e il titolo di vicecampione europeo della specialità.

Schenk chiude settimo nella finale

Tra i protagonisti del fine settimana francese anche Filip Schenk. L’azzurro aveva aperto il proprio Europeo con il quarto posto nelle qualificazioni, ottenuto grazie ai punteggi di 35 e 46+.

In semifinale ha raggiunto, come Placci, la presa 24+, risultato che gli è valso la sesta posizione e l’accesso alla finalissima.

Nell’ultimo atto Schenk ha concluso al settimo posto, entrando comunque tra i migliori otto specialisti europei della Lead.

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Ernesto Placci 17° in semifinale

L’Italia aveva portato complessivamente tre atleti nella semifinale maschile. Oltre a Giovanni Placci e Schenk era riuscito a superare le qualificazioni anche Ernesto Placci, dodicesimo nel primo turno con 14+ e 50.

La sua corsa si è fermata in semifinale: con la presa 19+ ha concluso al 17° posto.

Semifinale sfiorata invece da Andrea Ludovico Chelleris, 26° nelle qualificazioni e fuori dalla top 24 per appena due posizioni.

Le azzurre si fermano nelle qualificazioni

Nel settore femminile nessuna delle quattro italiane era riuscita ad accedere alla semifinale.

Viola Battistella aveva terminato le qualificazioni al 30° posto, mentre Savina Nicelli e Margherita Pernigotti avevano chiuso in 33ª posizione. Ilaria Scolaris aveva concluso invece al 37° posto.

Italia, due medaglie agli Europei di Laval

L’argento di Giovanni Placci completa un Europeo positivo per la Nazionale italiana. Nella giornata di sabato Beatrice Colli aveva infatti conquistato il titolo continentale nella Speed, imponendosi nel tabellone a eliminazione diretta.

Il bilancio azzurro di Laval si chiude quindi con un oro e un argento: Beatrice Colli campionessa europea Speed e Giovanni Placci vicecampione europeo Lead.

Due risultati che certificano la presenza dell’Italia ai vertici continentali in entrambe le discipline protagoniste del fine settimana francese.