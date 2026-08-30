Mondiali MTB, Valentina Corvi campionessa del mondo U23 nel Cross-country

L’azzurra domina a Daolasa e conquista il secondo oro della rassegna iridata dopo il Team Relay. Argento alla svizzera Hutter, bronzo a Halter. Per l’Italia è la terza medaglia in Val di Sole.

Valentina Corvi è campionessa del mondo nel Cross-country U23 femminile. Nella giornata conclusiva dei Mondiali UCI di Mountain Bike in Val di Sole, l’azzurra domina la prova di Daolasa di Commezzadura e conquista il secondo oro personale della rassegna iridata dopo quello ottenuto mercoledì nel Team Relay.

La 21enne di Tirano chiude la gara in 1h19’34”, precedendo nettamente le svizzere Anita Hutter, argento a 43”, e Monique Halter, bronzo a 1’55”.

Corvi domina sin dal primo giro

L’azzurra parte forte e impone subito il proprio ritmo, riuscendo a creare margine già nella prima parte di gara.

Giro dopo giro Corvi aumenta il vantaggio sulle inseguitrici. Solo Hutter prova a ridurre il distacco nel terzo passaggio, ma la reazione dura poco: l’italiana torna ad accelerare e nell’ultimo giro può gestire il vantaggio fino al traguardo.

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Doppio oro per Valentina Corvi

Per Corvi si tratta del secondo titolo mondiale conquistato in questa edizione, dopo il successo ottenuto nel Team Relay.

Con questo oro salgono a tre le medaglie dell’Italia in Val di Sole: oltre ai due successi di Corvi e della staffetta, sabato era arrivato anche il bronzo di Filippo Gilardino nel Downhill Juniores.

Hutter e Halter completano il podio

Alle spalle dell’azzurra, la Svizzera occupa due gradini del podio. Anita Hutter conquista l’argento con un ritardo di 43”, mentre Monique Halter, già oro nello Short Track, chiude terza a 1’55”.

Quarta un’altra svizzera, Fiona Schibler, a 2’30”. Le altre italiane in gara, Marika Celestino e Laura Squarise, terminano rispettivamente al 24° e 28° posto.

Corvi: “Era il mio sogno vincere qui”

“È semplicemente incredibile, non vedevo l’ora di iniziare questa gara. Era il mio sogno vincere qui oggi”, ha dichiarato Corvi al termine della prova.

L’azzurra ha spiegato di aver puntato da tempo questo appuntamento: “Da quando sono passata Under 23 sapevo che il Mondiale sarebbe stato qui. A inizio anno ricordo di aver detto al mio allenatore che bisognava vincere: ho messo subito il cerchio sul calendario”.

Determinante anche il sostegno del pubblico: “Questo pubblico fantastico mi ha dato qualcosa in più. A un certo punto non sentivo più la fatica, solo il rumore della gente”.

Dagnoni: “Vittoria frutto di un grande lavoro di squadra”

Soddisfatto anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni: “Bisogna essere preparati anche con il cuore, perché questi ragazzi ci regalano emozioni fortissime”.

Il numero uno della FCI ha poi ringraziato lo staff azzurro, sottolineando come questi risultati siano “il frutto e la ricompensa di un grandissimo lavoro di squadra”.

Ora tocca agli Elite

Il programma dell’ultima giornata prosegue alle 11 con il Cross-country U23 maschile, alle 13 con la gara Donne Elite e alle 15.15 con la prova Uomini Elite.

Tra i nomi più attesi ci sono Mathieu van der Poel e Tom Pidcock. L’Italia andrà a caccia di altre medaglie con Martina Berta nella prova femminile e con Luca Braidot e Simone Avondetto in quella maschile.