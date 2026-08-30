Arrampicata sportiva, Europei Lead 2026: Filip Schenk e Giovanni Placci volano nella finale a 8

Doppia qualificazione azzurra nella semifinale maschile: Filip Schenk chiude sesto e Giovanni Placci ottavo, entrambi con 24+. Miglior prestazione per Alberto Ginés López davanti ad Adam Ondra.

Filip Schenk e Giovanni Placci conquistano la finale Lead degli Europei 2026 di arrampicata sportiva. Doppio pass azzurro nella semifinale maschile, con i due italiani tra gli otto atleti che dalle 15 si contenderanno le medaglie continentali.

Schenk ha chiuso in sesta posizione, mentre Giovanni Placci ha centrato l’ottavo e ultimo posto utile per avanzare. Entrambi hanno raggiunto quota 24+.

Schenk e Placci tra gli otto finalisti

La migliore prestazione della semifinale maschile porta la firma dello spagnolo Alberto Ginés López, che ha raggiunto quota 44+.

Alle sue spalle il ceco Adam Ondra con 42+, seguito dal francese Sam Avezou con 31+ e dal tedesco Yannick Nagel con 27+.

Accedono alla finale anche gli svizzeri Jonas Utelli e Sascha Lehmann, entrambi a 24+, insieme agli azzurri Schenk e Giovanni Placci.

Si ferma invece in semifinale Ernesto Placci, 17° con il punteggio di 19+.

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Europei Lead, gli otto finalisti uomini

Alberto Ginés López – 44+

Adam Ondra – 42+

Sam Avezou – 31+

Yannick Nagel – 27+

Jonas Utelli – 24+

Filip Schenk – 24+

Sascha Lehmann – 24+

Giovanni Placci – 24+

Lead femminile, McNeice e Doumont guidano le qualificate

Definito anche il quadro della finale femminile, nella quale non saranno presenti atlete italiane.

Il miglior risultato della semifinale è stato ottenuto dalla britannica Erin McNeice e dalla belga Heloise Doumont, entrambe a quota 47.

In finale anche l’atleta neutrale Viktoriia Meshkova con 46, la slovena Lucka Rakovec con 43+, la ceca Tereza Siruckova con 41+, la spagnola Iziar Martinez Almendros e la ceca Michaela Smetanova con 39+, oltre alla slovena Mia Krampl con 38+.

Europei Lead, le otto finaliste donne

Erin McNeice – 47

Heloise Doumont – 47

Viktoriia Meshkova – 46

Lucka Rakovec – 43+

Tereza Siruckova – 41+

Iziar Martinez Almendros – 39+

Michaela Smetanova – 39+

Mia Krampl – 38+

Per l’Italia l’attenzione si concentra dunque sulla finale maschile delle 15, con Schenk e Giovanni Placci pronti a giocarsi un posto sul podio europeo.