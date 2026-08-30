Ranking ATP e WTA, Sinner resta numero 1: Cobolli sesto, Paolini esce dalla Top 20

Nessuna variazione ai vertici delle classifiche mondiali. Sinner guida davanti a Zverev e Alcaraz, mentre Cobolli è il miglior italiano allo US Open con il sesto posto. Tra le donne Sabalenka resta prima, Paolini scivola al numero 21.

Jannik Sinner resta saldamente al comando del Ranking ATP. Nessuna novità nella Top 20 della classifica maschile, con l’azzurro ancora numero 1 del mondo con 12.800 punti, davanti ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.

Tra gli italiani spicca anche Flavio Cobolli, sesto del ranking e quinta testa di serie allo US Open 2026, mentre Lorenzo Musetti resta al numero 14. Nel ranking femminile Aryna Sabalenka conserva invece la prima posizione, mentre Jasmine Paolini esce dalla Top 20 e scivola al 21° posto.

Sinner numero 1 davanti a Zverev e Alcaraz

Sinner, costretto a saltare per la prima volta un torneo dello Slam a causa di un infortunio, conserva il primato con 12.800 punti ed è sicuro di restare numero 1 almeno fino alla conclusione del Masters 1000 di Shanghai, prevista a inizio ottobre.

Alle sue spalle rimane il tedesco Alexander Zverev con 7.790 punti, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 7.160.

Completano la Top 5 Felix Auger-Aliassime, quarto con 4.640 punti, e Novak Djokovic, quinto a quota 3.770.

Cobolli sesto e miglior italiano allo US Open

Flavio Cobolli occupa la sesta posizione mondiale ed è l’italiano con la miglior classifica tra quelli presenti allo US Open 2026.

Dietro l’azzurro resta immutata la graduatoria: Alex de Minaur è settimo con 3.650 punti, seguito da Daniil Medvedev con 3.580, Ben Shelton con 3.480 e Taylor Fritz con 3.475.

L’altro italiano presente nella Top 20 è Lorenzo Musetti, numero 14 del mondo con 2.605 punti. A Flushing Meadows il toscano ha avuto anche l’occasione di allenarsi con Roger Federer prima dell’esibizione dello svizzero e del suo ingresso nella International Tennis Hall of Fame.

Ranking ATP, best ranking per Buse e Fery

Tra i primi cento giocatori del mondo registrano importanti progressi alcuni protagonisti dell’ATP 250 di Winston-Salem.

Ignacio Buse sale di sei posizioni e raggiunge il numero 30, nuovo best ranking. Il peruviano è diventato il più giovane campione nella storia del torneo e il secondo giocatore del suo Paese a vincere un titolo ATP dopo Jaime Yzaga.

Nuovo massimo in carriera anche per il britannico Arthur Fery, numero 33 dopo aver guadagnato quattro posizioni grazie alla sua prima finale ATP. Sarà proprio Fery il primo avversario di Musetti allo US Open.

Best ranking inoltre per il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 60 con un progresso di una posizione, e per lo statunitense Martin Damm, salito al numero 90 dopo aver eliminato Medvedev a Winston-Salem.

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Ranking WTA, Sabalenka resta al comando

Nessuna variazione anche nella Top 10 femminile. Aryna Sabalenka mantiene il primo posto con 8.575 punti, ma allo US Open dovrà difendere il primato dall’assalto di Elena Rybakina, distante 434 punti.

Sabalenka è numero 1 ininterrottamente dal 21 ottobre 2024. Per conservare certamente il primato dovrà conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a Flushing Meadows e sperare che Rybakina non raggiunga le semifinali. Con la kazaka tra le ultime quattro, il sorpasso diventerebbe matematico.

In caso di mancato successo di Sabalenka e di eliminazione di Rybakina entro i quarti, potrebbero inserirsi nella corsa al numero 1 anche Jessica Pegula, terza con 7.265 punti, e Coco Gauff, quarta a quota 6.704, qualora una delle due statunitensi vincesse lo Slam.

La Top 10 WTA

Alle spalle delle prime quattro troviamo Mirra Andreeva, quinta con 5.443 punti, seguita da Linda Noskova a 5.028, Karolina Muchova a 4.983, Iga Swiatek a 4.809, Elina Svitolina a 4.689 e Amanda Anisimova a 4.533.

Paolini scivola al numero 21

Dopo circa due anni e mezzo dal primo ingresso nella Top 20, avvenuto il 26 febbraio 2024, Jasmine Paolini esce dalle prime venti giocatrici del mondo.

L’azzurra, che conta 2.123 punti, scende al 21° posto dopo essere stata superata da Elise Mertens, salita al numero 20 grazie alla finale raggiunta nel WTA di Monterrey.

Paolini torna allo US Open dopo aver saltato i WTA 1000 di Toronto e Cincinnati.

Cocciaretto numero 67, Parry sale fino al 31° posto

Alle spalle di Paolini, Elisabetta Cocciaretto resta la numero 2 italiana con 985 punti, pur perdendo una posizione e scendendo al numero 67.

Grande balzo per Diane Parry, che guadagna 19 posizioni dopo aver battuto Mertens nella finale di Monterrey e raggiunge il nuovo best ranking al numero 31.

Sale di 16 posti anche l’ucraina Yuliia Starodubtseva, ora numero 58. Nuovo massimo in carriera per la ceca Darja Vidmanova, numero 75 con un progresso di 15 posizioni. Avanzano infine le statunitensi Katie Volynets, numero 78 (+13), e Alycia Parks, numero 79 (+10).