Taranto 2026, Pascali secondo nella vela: judo e regate live su Sportface TV

Antonio Pascali riparte dalla seconda posizione nella classifica maschile della vela, con Cesare Barabino quarto. Italia 1 chiude terza la prima fase della carabina mista, mentre Mutti avanza nel tennistavolo. Italia-Spagna nei quarti del judo: tatami e regate in diretta su Sportface TV.

Antonio Pascali riparte dalla seconda posizione nella classifica maschile della vela ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurro resta in piena corsa per il podio insieme a Cesare Barabino, attualmente quarto. Le regate e la gara a squadre miste di judo sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Vela, Pascali secondo e Barabino quarto

Dopo le prime quattro prove del dinghy maschile, Antonio Pascali occupa la seconda posizione con 12 punti, alle spalle del greco Marios Stathas, primo a quota 10. L’italiano precede il turco Berkay Abay, terzo con lo stesso punteggio, mentre Cesare Barabino è quarto con 13.

È già cominciata la prima regata odierna, con i due azzurri chiamati a difendere le rispettive posizioni di vertice. Anche il programma femminile ha preso il via: Ginevra Caracciolo di Brienza riparte dal decimo posto con 26 punti, mentre Maria Vittoria Arseni è quindicesima con 32. Al comando c’è la francese Marie Barrue con 6 punti.

Le regate della vela sono disponibili in diretta su Sportface TV.

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Tiro a segno, Italia 1 terza nella prima fase

Buon piazzamento per Italia 1 nella prima parte delle qualificazioni della carabina 10 metri a squadre miste. La coppia formata da Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia ha chiuso la sessione in terza posizione.

Nella seconda parte della qualificazione, Edoardo Bonazzi e Sofia Ceccarello hanno totalizzato 624.0 punti, terminando al settimo posto. La migliore coppia della sessione è stata Serbia 2 con 629.0, davanti a Francia 2 e Spagna.

Judo, Italia-Spagna nei quarti della gara mista

Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale della gara a squadre miste di judo. La formazione iberica ha superato la Grecia per 4-1 nell’unico incontro del turno preliminare.

Gli azzurri entreranno dunque direttamente in gara contro gli spagnoli per cercare l’accesso alle semifinali e avvicinarsi alla zona medaglie. La competizione a squadre miste di judo è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Mutti avanza senza perdere set

Esordio convincente per Matteo Mutti nel torneo individuale maschile di tennistavolo. L’azzurro supera con un netto 4-0 il kosovaro Mahmuti e conquista l’accesso ai sedicesimi di finale.

Mutti domina il primo game per 11-1 e mantiene il controllo anche nei due parziali successivi, vinti 11-7 e 11-6, prima di completare il successo senza concedere set.

Pallavolo, due sfide da medaglia per l’Italia

Giornata decisiva per le due Nazionali italiane di pallavolo. Alle ore 14.00 la formazione maschile affronterà la Turchia nella finale per la medaglia di bronzo, mentre alle 17.00 toccherà alle azzurre giocarsi l’oro contro la stessa avversaria.

Nel frattempo Grecia e Serbia sono arrivate al tie-break nella finale per il bronzo femminile. Dopo quattro set il punteggio è sul 2-2.

Judo e vela live su Sportface TV

La gara a squadre miste di judo e le regate della vela dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La piattaforma propone una selezione degli appuntamenti della manifestazione da seguire in diretta o in differita.