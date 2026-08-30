MotoGP Aragon, Marc Marquez fa doppietta: vince il GP davanti ad Acosta e Bezzecchi

Dopo il successo nella Sprint, lo spagnolo della Ducati conquista anche la gara lunga. Bezzecchi, partito dalla pole, chiude terzo. Martin resta leader del Mondiale, Bagnaia cade nei primi giri.
Marc Marquez completa il weekend perfetto ad Aragon. Dopo aver vinto la Sprint di sabato, il pilota spagnolo della Ducati si impone anche nel Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026.
Marquez taglia il traguardo davanti alla KTM di Pedro Acosta e all’Aprilia di Marco Bezzecchi, che scattava dalla pole position. Quarto Alex Marquez, mentre Jorge Martin termina quinto e conserva la leadership della classifica iridata.
Marquez completa la doppietta ad Aragon
Il fine settimana spagnolo si chiude dunque nel segno di Marc Marquez, già vincitore della Sprint Race e capace di ripetersi nella gara domenicale.
Alle sue spalle Pedro Acosta conquista la seconda posizione con la KTM, mentre Bezzecchi deve accontentarsi del terzo gradino del podio dopo essere partito davanti a tutti grazie alla pole conquistata nelle qualifiche.
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Martin quinto ma ancora leader del Mondiale
Ai piedi del podio termina Alex Marquez con la Ducati Gresini. Quinta posizione per Jorge Martin con l’Aprilia.
Martin mantiene il comando della classifica piloti, ma vede avvicinarsi Marc Marquez, che grazie ai risultati ottenuti ad Aragon sale al secondo posto nel Mondiale, superando Bezzecchi.
Di Giannantonio settimo, Bagnaia cade
Sesta posizione per Fermin Aldeguer, seguito dall’italiano Fabio Di Giannantonio al settimo posto. Ottavo Diogo Moreira.
Enea Bastianini e Jack Miller completano la top ten.
Giornata negativa invece per Francesco “Pecco” Bagnaia, finito fuori dai giochi dopo una caduta avvenuta nei primi giri della gara.
Aragon nel segno di Marc Marquez
Il GP conferma quindi il grande weekend di Marc Marquez, capace di trasformare la trasferta spagnola in una doppietta tra Sprint e gara lunga e di guadagnare terreno importante nella corsa al titolo.
Bezzecchi lascia invece Aragon con la pole position e un podio, mentre Martin conserva per il momento la leadership del Mondiale.