Taranto 2026, Italia a due facce: calcio in rimonta, pallamano ko con l’Egitto

L’Italia femminile di calcio continua il proprio ottimo cammino ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Le azzurre hanno battuto 3-1 il Marocco, imponendosi in rimonta e conquistando altri tre punti preziosi.

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Dopo tre partite, la Nazionale tricolore sale così a quota 7 punti, confermando pienamente in corsa per le posizioni di vertice del torneo. Una vittoria importante soprattutto per il modo in cui è arrivata, con le Azzurrine capaci di reagire allo svantaggio e di prendere progressivamente il controllo della partita.

Pallamano: Black out fatale, l’Egitto passa 25-22

Serata più amara invece per l’Italia della pallamano. Gli azzurri sono stati sconfitti 25-22 dall’Egitto al termine di una partita combattuta, nella quale pesa soprattutto un passaggio a vuoto a inizio secondo tempo da parte degli azzurri. La Nazionale ha provato a ricucire lo strappo nel finale, ma la rimonta non è riuscita.

L’Egitto ha gestito con maggiore lucidità il vantaggio costruito nella ripresa e ha portato a casa il successo. Per l’Italia restano quindi sensazioni contrastanti in questa giornata: entusiasmo nel calcio femminile, che continua a raccogliere risultati e punti, e rammarico nella pallamano per una sfida rimasta comunque alla portata fino alle battute conclusive.