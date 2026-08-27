Fabbri perde l’imbattibilità ma resta tra i giganti: ancora oltre i 22 metri, podio a Zurigo

Dopo due mesi senza sconfitte, Leonardo Fabbri deve accontentarsi del terzo posto nella tappa di Diamond League di Zurigo. Il fresco campione d’Europa ha chiuso con 22.16 metri, centrando comunque l’undicesima gara stagionale oltre la barriera dei 22 metri. Per il toscana soltanto della seconda sconfitta dell’intera stagione all’aperto.

Geist sorprende tutti, Fabbri cresce fino a 22.16

L’azzurro ha iniziato con 20.96, per poi salire a 21.86 e quindi a 22.00 al terzo tentativo. Dopo un nullo, al quinto lancio è arrivata la misura migliore di 22.16, insufficiente però per conquistare un’altra vittoria.

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A imporsi è stato lo statunitense Jordan Geist, capace di migliorarsi fino a 22.53, nuovo personale. Secondo posto per il giamaicano Rajindra Campbell con 22.22, Fabbri ha comunque preceduto atleti di altissimo livello come Joe Kovacs, Tom Walsh, Roger Steen e Adria Piperi.

Ora Bruxelles: il diamantine resta nel mirino

Nonostante la battuta d’arresto, il bilancio rimane di altissimo livello. Fabbri conserva il miglior lancio mondiale stagionale con 22.74 metri ed è numero uno del ranking di World Athletics.

Il toscano ha inoltre conquistato l’accesso alla finale della Diamond League, in programma Bruxelles il 4 e 5 settembre. Sarà lì che potrà provare a chiudere la stagione del massimo circuito internazionale con il prestigioso diamantone. L’imbattibilità è finita, ma Fabbri continua a essere nell’élite mondiale del peso.