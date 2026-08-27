Dos Santos riscrive la storia: 45.80 nei 400 ostacoli, cancellato il record mondiale di Warholm

Alison Dos Santos firma una delle imprese più clamorose dell’atletica moderna. Nella tappa conclusiva della Diamond League, allo stadio Letzigrund di Zurigo, il brasiliano ha corso i 400 ostacoli in 45.80, nuovo record del mondo. Il 26enne ha migliorato di 14 centesimi il precedente 45.94 stabilito da Karsten Warholm nella storica finale olimpica di Tokyo 2021.

Una progressione devastante: Warholm staccato di cinque metri

Dos Santos ha costruito il record con una gara praticamente perfetta. Partito fortissimo, ha raggiunto rapidamente Warholm e ha poi continuato ad aumentare il ritmo sulla seconda curva, entrando sul rettilineo conclusivo con un vantaggio oramai netto.

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Il brasiliano ha abbassato il proprio precedente primato personale addirittura di 49 centesimi, diventando soltanto il secondo uomo della storia capace di scendere sotto i 46 secondi. Alle sue spalle Warholm ha chiuso in 46.69, mentre il nigeriano Ezekiel nathanile ha completato il podio in 47.50.

Il recordo di Tokyo resiste cinque anni

Il 45.94 con cui Warholm aveva conquistato l’oro olimpico sembrava destinato a durare decenni. Invece Dos Santos lo ha cancellato poco più di cinque anni dopo, portando la specialità in una dimensione ancora superiore.

Campione del mondo nel 2022, bronzo olimpico a Tokyo e Parigi e argento iridato in carica, il brasiliano aggiunge così il risultato più prestigio della propria carriera. Zurigo consegna all’atletica un nuovo rimastica mondiale: 45.80, un tempo che fino a poche ore fa sembrava impossibile.