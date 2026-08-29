Giochi del Mediterraneo, tennis tavolo: primo oro a squadre maschile nella storia per l’Italia

L’Italia conquista un oro storico nel tennis tavolo a squadre maschile ai Giochi del Mediterraneo: non era mai successo per gli Azzurri

Per la prima volta nella storia della manifestazione, l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo a squadre maschile, regalando una soddisfazione senza precedenti all’intero movimento azzurro.

Al Palazzetto “Giovanni Paolo II” di Massafra, i ragazzi di coach Lorenzo Nannoni, accompagnato dal preparatore fisico Massimo Oliveri, hanno compiuto un’autentica impresa, sconfiggendo per 3-0 il temibile Egitto nella finale che valeva l’oro. Un risultato per certi versi inaspettato che dimostra la crescita del nostro movimento anche al di fuori dei confini nazionali.

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Le emozioni sono arrivate tutte nella giornata di ieri, in cui gli Azzurri si sono fatti valere alla grande, arrivando a un traguardo incredibile per tutto il gruppo.

La conquista dell’oro a squadre nel tennis tavolo è un risultato storico

La partita si è aperta con una prodezza di Andrea Puppo (numero 254 mondiale), che all’esordio assoluto nella competizione ribalta il pronostico battendo per 3-1 (6-11, 11-5, 11-6, 12-10) il fuoriclasse Omar Assar (n. 27 mondiale), regalando all’Italia un vantaggio inaspettato.

John Oyebode (n. 82) raddoppia imponendosi per 3-1 su Youssef Ahmed (11-5, 11-7, 8-11, 12-10). Il punto definitivo arriva dal doppio Oyebode/Rossi, che chiudono i conti con Ahmed/Assar per 3-1 (11-7, 11-2, 7-11, 11-7).

Particolarmente emozionante il successo per coach Nannoni, che ha dato l’addio alla guida della Nazionale: “È la mia ultima gara e tenevo moltissimo a questo podio. I ragazzi mi hanno aiutato a venirne fuori, tutto ha funzionato alla perfezione“. Il trionfo è stato merito anche del pubblico italiano, che ha spinto gli azzurri verso questo storico traguardo. Questa è la storia.