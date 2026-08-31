Taranto 2026, argento per l’Italia: il Portogallo domina la finale 4-0

Si chiude con una medaglia d’argento il percorso dell’Italia nel torneo di calcio femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella finale disputata allo Stadio Iacovone, le azzurre vengono battute nettamente 4-0 dal Portogallo, più concreto e cinico nei momenti decisivi della partita.

Portogallo spietato: tre gol nei primi 26 minuti

L’Italia prova a gestire maggiormente il possesso, ma fatica a trasformarlo in vere occasioni da gol. Il Portogallo, invece, aspetta compatto e colpisce in transizione. Al 6′ Maria Rita Barbosa Oliveira apre le marcature, mentre al 15′ arriva il raddoppio di Matilde Gonçalves Matos.

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Al 26′ ancora Barbosa Oliveira firma il 3-0, completando un avvio quasi perfetto per le lusitane: tre tiri nello specchio e tre reti. L’Italia continua a costruire, ma paga soprattutto la difficoltà nella riaggressione e alcune imprecisioni in uscita.

Vitorino chiude i conti, resta un argento prezioso

Nella ripresa le azzurre alzano il baricentro e cercando di riaprire la gara, ma il Portogallo difende con ordine e continua a sfruttare gli errori avversari. La quarta rete arriva con Raquel De Matos Vitorino, che approfitta di un rinvio sbagliato e trova il diagonale vincente.

Il 4-0 finale è severo, ma premia la maggiore efficacia portoghese. Per l’Italia resta comunque un argento importante, al termine di un torneo positivo che ha evidenziato anche margini di crescita nella gestione delle transizioni e negli ultimi metri.