Taranto 2026, Andreoli e Condemi portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura

La ginnasta azzurra e il capitano del Settebello guideranno la delegazione italiana questa sera allo Stadio Iacovone. L’Italia Team chiude l’edizione più vincente della sua storia ai Giochi del Mediterraneo.

Angela Andreoli e Francesco Condemi saranno i portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 20 allo Stadio Erasmo Iacovone.

La ginnasta e il capitano del Settebello guideranno la delegazione azzurra nell’ultimo atto della manifestazione, al termine di un’edizione che ha visto l’Italia protagonista di una spedizione da record.

Andreoli, dall’argento olimpico all’oro di Taranto

Angela Andreoli arriva alla cerimonia conclusiva dopo aver conquistato a Taranto 2026 la medaglia d’oro nella gara a squadre di ginnastica.

L’azzurra aveva già ottenuto l’argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sarà ora una dei due volti scelti per rappresentare l’Italia Team nella serata conclusiva della rassegna mediterranea.

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Condemi guiderà la delegazione insieme ad Andreoli

Al suo fianco ci sarà Francesco Condemi, capitano del Settebello, già argento mondiale e bronzo europeo.

A Taranto il giocatore azzurro è protagonista con la Nazionale di pallanuoto, impegnata nella finale per la medaglia d’oro, prima di prendere parte alla cerimonia di chiusura nelle vesti di portabandiera.

Italia Team, un’edizione da record

Andreoli e Condemi rappresenteranno simbolicamente una spedizione che ha già scritto una pagina storica dello sport italiano. Taranto 2026 è infatti diventata l’edizione più vincente di sempre dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo.

La cerimonia allo Stadio Iacovone chiuderà così ufficialmente la manifestazione, con i due azzurri alla testa della delegazione italiana.

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