Taranto 2026, atletica live su Sportface TV: Settino ottava nella mezza maratona, oro Birdaha con record

La marocchina Fatima Ezzahra Birdaha conquista il secondo titolo ai Giochi dopo quello nei 5000 metri e firma il record della manifestazione in 1h09:59. L’azzurra Greta Settino chiude all’ottavo posto.
Fatima Ezzahra Birdaha firma il bis ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La marocchina conquista l’oro nella mezza maratona femminile, chiudendo in 1h09:59 e stabilendo anche il nuovo record dei Giochi. Per l’Italia, Greta Settino termina la prova all’ottavo posto. L’atletica di Taranto 2026 è live su Sportface TV.
Birdaha concede il bis dopo l’oro nei 5000
Classe 2004, Birdaha completa così una doppietta personale nella rassegna mediterranea. La marocchina aveva già conquistato il titolo nei 5000 metri durante la prima giornata del programma di atletica.
Nella mezza maratona domina in 1h09:59, tempo che le vale anche il primato della manifestazione.
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Lukan argento, Parlov Kostro completa il podio
Alle spalle della vincitrice si piazza la slovena Klara Lukan, seconda in 1h11:22 con un ritardo di 1’23”. Il bronzo va invece alla croata Matea Parlov Kostro, che conclude in 1h11:58, a 1’59” da Birdaha.
Quarta posizione per la francese Clémence Calvin in 1h12:11, davanti alla portoghese Mariana Machado Carvalho, quinta in 1h12:19. Sesta l’altra francese Melody Julien con il tempo di 1h14:38.
Greta Settino ottava
L’italiana Greta Settino taglia il traguardo in 1h15:13, chiudendo all’ottavo posto con un distacco di 5’14” dalla vincitrice.
Davanti all’azzurra termina la marocchina Fatima Aafir, settima in 1h15:01. La turca Nursena Ceto chiude invece la top ten con 1h16:21, davanti all’andorrana Ariadna Fenes Areny, al traguardo in 1h20:05.
La mezza maratona chiude il programma dell’atletica
Con la prova sulle strade del capoluogo pugliese si conclude il programma dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Le gare in pista si erano svolte allo stadio Giuseppe Valente, mentre la mezza maratona ha portato la competizione nel cuore della città.
Taranto 2026, atletica live su Sportface TV
Le gare di atletica dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono disponibili in diretta su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport. Una selezione degli eventi della rassegna è inoltre proposta sulla piattaforma in diretta o in differita.