Trampolino elastico, Italia fuori dalle finali alla Nissen Cup: Patisso Colonna in semifinale ad Arosa

La spedizione azzurra chiude la tappa FIG World Cup in Svizzera con indicazioni utili per il percorso di crescita. Samuele Patisso Colonna supera le qualifiche, Letizia Radaelli si ferma al primo turno.

L’Italia del trampolino elastico archivia la propria partecipazione alla 53ª Nissen Cup di Arosa, appuntamento del circuito FIG World Cup disputato nel cuore dei Grigioni svizzeri. Per la squadra azzurra non è arrivato l’accesso alle finali, ma la tappa elvetica ha comunque fornito riscontri importanti in vista dei prossimi impegni internazionali.

La spedizione, seguita dal direttore tecnico nazionale Giuseppe Cocciaro e dal team manager Ermes Cassani, ha potuto confrontarsi con un contesto di altissimo livello, aggiungendo un nuovo passaggio al percorso di crescita del gruppo.

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Patisso Colonna supera le qualifiche

A sfiorare l’ingresso tra i migliori è stato Samuele Patisso Colonna. Il campione italiano assoluto, portacolori dell’AG Milano 2000, ha disputato una prova solida nelle qualifiche, chiudendo il primo turno con 60.44 punti.

Il punteggio gli ha permesso di entrare tra i migliori venti e di accedere alla semifinale, confermando la continuità già mostrata nel corso della stagione.

Errori in semifinale per l’azzurro

Nella seconda fase, però, Patisso Colonna non è riuscito a ripetere la stessa efficacia. Alcuni errori hanno condizionato l’esercizio e il punteggio di 24.97 lo ha costretto a restare lontano dall’ottetto che avrebbe avuto accesso alla finale per il podio.

Resta comunque positiva la capacità dell’azzurro di superare il primo turno in una gara di alto profilo internazionale.

Radaelli si ferma al primo turno

Giornata più complicata per Letizia Radaelli. La giovane atleta dell’AG Milano 2000 ha pagato l’emozione della competizione e non è riuscita a esprimersi sui propri livelli abituali.

Il suo esercizio si è chiuso con 30.960 punti, punteggio che non le ha consentito di entrare tra le migliori venti e di accedere al Q2. Una prova al di sotto delle sue possibilità, che però non cancella quanto di buono mostrato nei precedenti appuntamenti.

Test utile verso la Coppa del Mondo di Riccione

La Nissen Cup di Arosa, pur senza finali per l’Italia, lascia allo staff tecnico elementi utili su cui lavorare. La capodelegazione Martina Murgo e l’ufficiale di gara Arianna Marcoccia rientrano dalla Svizzera con indicazioni importanti per il prosieguo della stagione.

Lo sguardo è già rivolto alla Coppa del Mondo di Riccione, in programma il 3 e 4 ottobre alla PlayHall, dove il pubblico italiano potrà seguire da vicino alcuni dei migliori specialisti del circuito internazionale.