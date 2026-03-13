Trampolino elastico, Coppa del Mondo di Alkmaar: tre semifinali azzurre nell’individuale, Radaelli e Patisso Colonna già in semifinale nel sincro misto

Esordio assoluto tra i senior per Letizia e Leonardo Van Tien Cagnasso. Lavino (23°) e Patisso Colonna (24°) accedono alle semifinali con i migliori punteggi nel secondo esercizio. Giampieri debutta come giudice internazionale.

Parte con buone notizie la trasferta olandese della Nazionale italiana di trampolino elastico alla Coppa del Mondo di Alkmaar. Tre semifinali centrate nell’individuale, una già conquistata nel sincronizzato misto: gli azzurri si presentano alla fase calda della competizione con risultati incoraggianti e qualche primato personale da celebrare.

Le qualifiche individuali: tre pass per la semifinale

Nella gara femminile, Letizia Radaelli vive una giornata di doppie prime volte: è il suo esordio assoluto in categoria senior e in Coppa del Mondo. La giovane promessa della Milano 2000 ha superato le qualifiche con due esercizi solidi, migliorandosi nel secondo con un punteggio di 53.090 che le vale il 19° posto e l’accesso al turno successivo. Stesso esordio assoluto per Leonardo Van Tien Cagnasso, anche lui al debutto sia tra i senior sia in Coppa del Mondo.

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Nell’individuale maschile i veterani Marco Lavino e Samuele Patisso Colonna hanno centrato entrambi il miglior punteggio nel secondo esercizio, chiudendo rispettivamente 23esimi con 58.050 e 24esimi con 58.360, entrambi qualificati per la semifinale odierna. Non riesce invece a esprimersi al meglio il giovanissimo Marco Tonelli, che si ferma al 49° posto.

Sincronizzato: semifinale nel misto, rimpianto nel maschile

Radaelli e Patisso Colonna avevano già conquistato nella giornata inaugurale la semifinale del sincronizzato misto con il punteggio di 48.340 e il 10° posto — risultato di rilievo considerando che si trattava anche del loro esordio assoluto in coppia. Lavino e Patisso Colonna nel sincronizzato maschile non hanno invece completato il primo esercizio e hanno eseguito un secondo non impeccabile, fermandosi in 13ª posizione a poco più di un punto dalla finalissima.

Il debutto di Giampieri come giudice

In questa tappa di prime volte c’è spazio anche per festeggiare Giorgia Giampieri: dopo aver gareggiato in Coppa del Mondo da atleta — conquistando il bronzo a Baku nel 2022 — ha iniziato ad Alkmaar una nuova carriera come giudice internazionale.