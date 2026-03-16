Trampolino elastico, azzurri protagonisti ad Alkmaar: bronzo per Viola Giusti

Buoni segnali per la ginnastica italiana nei Paesi Bassi in vista degli Europei di Portimão. Cesaretti e Radaelli tra le migliori, diverse finali e piazzamenti per la delegazione azzurra.

Arrivano indicazioni positive per la ginnastica italiana dal meeting internazionale di Alkmaar, nei Paesi Bassi, appuntamento utile in vista dei Campionati Europei di trampolino elastico, double mini-trampoline e tumbling, in programma a Portimão, in Portogallo, dall’8 al 12 aprile.

Dopo i risultati incoraggianti ottenuti in Coppa del Mondo, dalla trasferta olandese emergono ulteriori segnali positivi per la Sezione guidata da Giuseppe Cocciaro, con una delegazione numerosa di ginnasti italiani impegnati nella competizione.

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Cesaretti e Radaelli tra le migliori

Tra le prestazioni più significative spiccano quelle di Giulia Cesaretti (Chiaravalle) e Sofia Radaelli (Milano 2000).

Cesaretti ha conquistato il terzo posto nella categoria Junior, mentre Radaelli ha chiuso quarta nella categoria Age 2, categoria che nella rassegna continentale sarà inserita tra le juniores. Entrambe hanno così rafforzato le proprie candidature per un posto nella delegazione azzurra agli Europei di aprile.

Bronzo per Viola Giusti

Sul podio anche Viola Giusti (Etruria Prato), che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Age 1, confermando il buon livello della scuola italiana nel trampolino elastico.

Finali e piazzamenti degli azzurri

Tra i risultati da segnalare anche le finali raggiunte da:

Tommaso Arienti (Sampietrina) , ottavo nella categoria Age 2

Riccardo Poletti (Varesina), settimo nella categoria Age 3

Hanno preso parte alla trasferta nei Paesi Bassi ottenendo piazzamenti anche:

Maddalena Durione (Varesina)

Giulia Galdenzi e Federico Tonelli (Alma Juventus Fano)

Cloe Mariottini, Rebecca Vannicchi Alonso e Maria Chiara Simoni (Etruria)

Giorgia Solito e Isabella Liliana Ferrari (Giorni)

Anatole Gaujoux e Sebastian Conte (Ginnastica di Torino)

Tomas Randazzo (Polisportiva Domani)

Jacopo Ferrari (Sampietrina)

Luca Resch (Milano 2000)

La trasferta olandese conferma quindi la crescita del movimento italiano nel trampolino elastico, con risultati che rappresentano un buon punto di partenza in vista della rassegna continentale.