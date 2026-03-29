Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artistica

Non solo il Trofeo Città di Jesolo, nel fine settimana la cornice del PalaTurismo di Piazza Brescia ha ospitato l’inaugurazione del Torneo Gold Star, competizione di ginnastica artistica riservata alla categoria Allieve.

Torneo Gold Star Allieve 2026: i risultati

Il Torneo Gold Star Allieve 2026 è un successo e formerà le ginnaste del domani. L’evento, integrato nel più ampio programma agonistico del diciassettesimo Trofeo Città di Jesolo, ha costituito la prima prova ufficiale del circuito.

La gara ha restituito un quadro tecnico ben delineato, evidenziando un grande potenziale ed un livello di preparazione elevato nelle giovanissime ginnaste.

Al vertice della classifica generale si è imposta la prima squadra della Ghislanzoni GAL A.S.D.. La formazione, composta dalle ginnaste Anna Angioletti, Maddalena Rusconi, Camilla Pia Giussani e Giada Migliucci, ha concluso le rotazioni totalizzando un punteggio complessivo di 205,000.

Il secondo posto è stato ottenuto dalla Ginnastica Civitavecchia SSDRL, che ha registrato un punteggio di 204,425. Il terzetto formato da Camilla Cardi, Giorgia Sessa ed Elena Polimeno ha condotto una gara di assoluta precisione, mantenendo un margine di distacco dalla vetta estremamente ridotto.

Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla società Estate 83 SSDRL, capace di accumulare 203,825 punti. Questo risultato è stato ottenuto grazie alle esecuzioni tecniche del quartetto composto da Emily Lancini, Allegra Comincini, Nicole Danesi e Chiara Massarelli.

La manifestazione sportiva ha confermato la qualità della Ginnastica Artistica italiana, anche nelle giovanili, definendo i primi equilibri formali in attesa delle successive tappe previste dal calendario sportivo.

Ginnastica Artistica: i risultati della categoria Allieve

Posizione Squadra Volteggio Parallele Trave Corpo Libero Punteggio Totale 1 GHISLANZONI GAL A.S.D. 55,200 52,750 47,750 49,300 205,000 2 GINN. CIVITAVECCHIA SSDRL 53,725 56,800 47,300 46,600 204,425 3 ESTATE 83 SSDRL 55,275 52,500 51,050 45,000 203,825 4 AUXILIUM A.S.D. 54,700 50,350 47,300 49,650 202,000 5 EDERA RAVENNA A.S.D. 52,000 54,350 52,250 42,650 201,250 6 VERTIGO ROMA! A.S.D. 53,775 52,550 45,450 48,750 200,525 7 CH4 SPORTING CLUB SSDRL 54,450 52,650 44,850 45,850 197,800 8 GAL LISSONE A.S.D. 53,800 48,250 46,250 48,400 196,700 9 AIACE GINNASTICA A.S.D. 53,100 48,200 47,300 45,700 194,300 10 JUVENTUS NOVA MELZO 1960 A.S.D. 51,425 51,950 39,950 46,300 189,625 11 FUTUREGYM 2000 SSDRL 53,700 40,200 35,550 47,800 177,250

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