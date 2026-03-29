Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artistica

Non solo il Trofeo Città di Jesolo, nel fine settimana la cornice del PalaTurismo di Piazza Brescia ha ospitato l’inaugurazione del Torneo Gold Star, competizione di ginnastica artistica riservata alla categoria Allieve.
Torneo Gold Star Allieve 2026: i risultati
Il Torneo Gold Star Allieve 2026 è un successo e formerà le ginnaste del domani. L’evento, integrato nel più ampio programma agonistico del diciassettesimo Trofeo Città di Jesolo, ha costituito la prima prova ufficiale del circuito.
La gara ha restituito un quadro tecnico ben delineato, evidenziando un grande potenziale ed un livello di preparazione elevato nelle giovanissime ginnaste.
Al vertice della classifica generale si è imposta la prima squadra della Ghislanzoni GAL A.S.D.. La formazione, composta dalle ginnaste Anna Angioletti, Maddalena Rusconi, Camilla Pia Giussani e Giada Migliucci, ha concluso le rotazioni totalizzando un punteggio complessivo di 205,000.
Il secondo posto è stato ottenuto dalla Ginnastica Civitavecchia SSDRL, che ha registrato un punteggio di 204,425. Il terzetto formato da Camilla Cardi, Giorgia Sessa ed Elena Polimeno ha condotto una gara di assoluta precisione, mantenendo un margine di distacco dalla vetta estremamente ridotto.
Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla società Estate 83 SSDRL, capace di accumulare 203,825 punti. Questo risultato è stato ottenuto grazie alle esecuzioni tecniche del quartetto composto da Emily Lancini, Allegra Comincini, Nicole Danesi e Chiara Massarelli.
La manifestazione sportiva ha confermato la qualità della Ginnastica Artistica italiana, anche nelle giovanili, definendo i primi equilibri formali in attesa delle successive tappe previste dal calendario sportivo.
Ginnastica Artistica: i risultati della categoria Allieve
|Posizione
|Squadra
|Volteggio
|Parallele
|Trave
|Corpo Libero
|Punteggio Totale
|
1
|
GHISLANZONI GAL A.S.D.
|
55,200
|
52,750
|
47,750
|
49,300
|
205,000
|
2
|
GINN. CIVITAVECCHIA SSDRL
|
53,725
|
56,800
|
47,300
|
46,600
|
204,425
|
3
|
ESTATE 83 SSDRL
|
55,275
|
52,500
|
51,050
|
45,000
|
203,825
|
4
|
AUXILIUM A.S.D.
|
54,700
|
50,350
|
47,300
|
49,650
|
202,000
|
5
|
EDERA RAVENNA A.S.D.
|
52,000
|
54,350
|
52,250
|
42,650
|
201,250
|
6
|
VERTIGO ROMA! A.S.D.
|
53,775
|
52,550
|
45,450
|
48,750
|
200,525
|
7
|
CH4 SPORTING CLUB SSDRL
|
54,450
|
52,650
|
44,850
|
45,850
|
197,800
|
8
|
GAL LISSONE A.S.D.
|
53,800
|
48,250
|
46,250
|
48,400
|
196,700
|
9
|
AIACE GINNASTICA A.S.D.
|
53,100
|
48,200
|
47,300
|
45,700
|
194,300
|
10
|
JUVENTUS NOVA MELZO 1960 A.S.D.
|
51,425
|
51,950
|
39,950
|
46,300
|
189,625
|
11
|
FUTUREGYM 2000 SSDRL
|
53,700
|
40,200
|
35,550
|
47,800
|
177,250