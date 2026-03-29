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Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artistica

Antonio Lauro
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Allieve
Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artistica

Non solo il Trofeo Città di Jesolo, nel fine settimana la cornice del PalaTurismo di Piazza Brescia ha ospitato l’inaugurazione del Torneo Gold Star, competizione di ginnastica artistica riservata alla categoria Allieve.

Torneo Gold Star Allieve 2026: i risultati

Il Torneo Gold Star Allieve 2026 è un successo e formerà le ginnaste del domani. L’evento, integrato nel più ampio programma agonistico del diciassettesimo Trofeo Città di Jesolo, ha costituito la prima prova ufficiale del circuito.

La gara ha restituito un quadro tecnico ben delineato, evidenziando un grande potenziale ed un livello di preparazione elevato nelle giovanissime ginnaste.

Allieve

Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artistica

Al vertice della classifica generale si è imposta la prima squadra della Ghislanzoni GAL A.S.D.. La formazione, composta dalle ginnaste Anna Angioletti, Maddalena Rusconi, Camilla Pia Giussani e Giada Migliucci, ha concluso le rotazioni totalizzando un punteggio complessivo di 205,000.

Il secondo posto è stato ottenuto dalla Ginnastica Civitavecchia SSDRL, che ha registrato un punteggio di 204,425.  Il terzetto formato da Camilla Cardi, Giorgia Sessa ed Elena Polimeno ha condotto una gara di assoluta precisione, mantenendo un margine di distacco dalla vetta estremamente ridotto.

Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla società Estate 83 SSDRL, capace di accumulare 203,825 punti. Questo risultato è stato ottenuto grazie alle esecuzioni tecniche del quartetto composto da Emily Lancini, Allegra Comincini, Nicole Danesi e Chiara Massarelli.

Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo le nuove promesse dell’artistica

Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artistica

La manifestazione sportiva ha confermato la qualità della Ginnastica Artistica italiana, anche nelle giovanili, definendo i primi equilibri formali in attesa delle successive tappe previste dal calendario sportivo.

Ginnastica Artistica: i risultati della categoria Allieve

Posizione Squadra Volteggio Parallele Trave Corpo Libero Punteggio Totale

1

GHISLANZONI GAL A.S.D.

55,200

52,750

47,750

49,300

205,000

2

GINN. CIVITAVECCHIA SSDRL

53,725

56,800

47,300

46,600

204,425

3

ESTATE 83 SSDRL

55,275

52,500

51,050

45,000

203,825

4

AUXILIUM A.S.D.

54,700

50,350

47,300

49,650

202,000

5

EDERA RAVENNA A.S.D.

52,000

54,350

52,250

42,650

201,250

6

VERTIGO ROMA! A.S.D.

53,775

52,550

45,450

48,750

200,525

7

CH4 SPORTING CLUB SSDRL

54,450

52,650

44,850

45,850

197,800

8

GAL LISSONE A.S.D.

53,800

48,250

46,250

48,400

196,700

9

AIACE GINNASTICA A.S.D.

53,100

48,200

47,300

45,700

194,300

10

JUVENTUS NOVA MELZO 1960 A.S.D.

51,425

51,950

39,950

46,300

189,625

11

FUTUREGYM 2000 SSDRL

53,700

40,200

35,550

47,800

177,250

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