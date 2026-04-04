Torino conferma la crescita dell’acrobatica: seconda prova Gold e Silver nel segno dei grandi numeri

La ginnastica acrobatica italiana prosegue il proprio cammino stagionale con segnali sempre più incoraggianti. Dopo il primo appuntamento andato in scena ad Alassio il 21 e 22 febbraio, il circuito nazionale è approdato il 28 e 29 marzo al Palaginnastica di Torino, dove la Ginnastica Grugliasco ha ospitato la seconda prova del Campionato Nazionale di Categoria Gold e degli Allievi Silver.

Più che un semplice passaggio di calendario, la tappa piemontese ha confermato la crescita di tutto il settore, sempre più partecipato e oramai capace di riempire due intere giornate di competizione.

Torino regge il ritmo e valorizza una partecipazione sempre più ampia

L’aspetto che emerge con più forza dal weekend torinese è proprio l’aumento costante dei numeri dell’acrobatica nazionale. La Federazione sottolinea infatti come il volume delle adesioni abbia oramai reso necessario distribuire le gare su due giorni completi, segno evidente di un movimento in espansione.

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In questo contesto, l’organizzazione della società ospitate è stata indicata come uno dei punti di forza della manifestazione: nonostante il programma serrato, l’evento si è svolto con ordine, puntualità e in un clima positivo per atleti, tecnici e società presenti.

Sabato per i Gold, domenica per Silver e age-group: ora si guarda a Milano

La scansione del programma ha seguito una divisione precisa. Nella giornata di sabato sono salite in pedana le categorie maggiori del livello Gold, mentre la domenica è stata dedicata agli Allievi Silver e agli age-group 10/16 Gold.

Il prossimo appuntamento è già fissato: la terza e penultima prova del campionato si terrà il 25 e 26 aprile a Milano, presso il Centro Sportivo Fossati, con organizzazione affidata alla ASD Acrostar Academy.