Terni emette i verdetti della A2: Fortitudo 1875 e Fermo 85 campioni, sei squadre volano in Serie A1

All’Umbria Forum di Terni è andato in scena l’ultimo atto della regular season di Serie A2 di ginnastica artistica, maschile e femminile, con una giornata decisiva per assegnare titoli e promozioni. Il verdetto finale ha premiato la Fermo 85 nella maschile e la Fortitudo 1875 nella femminile, due società calci di chiudere al comando un percorso costruito lungo tutta la stagione.

Fermo 85 e Fortitudo si prendono lo scudetto di A2

Nel settore maschile è stata la Fermo 85 a conquistare il titolo di Campione di Serie A2, con tra gli altri Carlo Macchini, Simone Speranza e Luca Leonel Manzaneda. Insieme ai machigiani hanno festeggiato anche Campania 2000 e Corpo Libero Gymnastics Team, che hanno completato il trio promosso in Serie A1 per la prossima stagione.

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Nella femminile, invece, a dominare è stata la Fortitudo 1875, trascinata da Anna e Nicole Prandina, Rita Stefani, Lorenza Fornari, Irene Viero e Matilde Tollardo. Con lei salgono nella massima serie anche GEAS e Fanfulla 1874.

Tra festa e amarezza, Terni chiude i conti del campionato

La tappa umbra ha dunque consegnato gioie pesanti a chi ha centrato il salto di categoria, ma anche delusione a chi non è riuscito a salvarsi. In Serie B retrocedono, infatti, per la GAF, Ginnastica Giglio, San Giuseppe e Future Gym, mentre nella GAM scendono Panaro Modena, Ghislanzoni GAL e Artistica Stabia.

Nella prova femminile di giornata, insieme a Fortitudo 1875 e GAES, sul podio di tappa è salita anche la Vis Academy. A premiare i protagonisti sono stati il presidente federale Andrea Facci, il vicario Franco Mantero e il presidente del Comitato Regionale Umbria Roberto Settimi. Terni, insomma, ha chiuso i giochi: qualcuno ha staccato il biglietto per il paradiso dell’A1, quan altro dovrà ripartire dal piano di sotto.