TeamGym Silver, a Lignano Sabbiadoro si chiude una finale da quasi 700 atleti

Tre giorni di gare, 125 squadre e 30 club protagonisti al Bella Italia Village. Conclusa la finale del Campionato Italiano Silver, ora il testimone passa al TeamGym Gold.

Si è conclusa a Lignano Sabbiadoro la finale del Campionato Italiano TeamGym Silver, appuntamento che dal 31 maggio al 2 giugno ha riunito quasi 700 atleti provenienti da tutta Italia. Nella cornice del Palazzetto dello Sport del Bella Italia Village, 125 squadre appartenenti a 30 società di nove regioni hanno dato vita all’ultimo atto stagionale dei livelli Silver LA, LB, LC e LD.

Organizzata dalla Dinamic Gym, la manifestazione ha confermato la costante crescita della disciplina sia in termini numerici sia dal punto di vista tecnico. Acrobazia, coreografia e spirito di squadra hanno caratterizzato tre giornate intense, nelle quali il confronto agonistico e la sportività hanno rappresentato gli elementi distintivi della competizione.

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Nel livello LA, la Ginnastica Horus Treviglio ha conquistato il titolo sia nel mini team sia nel team Allievi Mix. Tra i mini team Allieve femminili si è imposta Exprì Noceto, mentre Ginnastica Trevicas ha trionfato nei team Allieve donne.

Nel livello LB grande protagonista è stata Cervia Equipe, capace di conquistare tre titoli nelle categorie Allieve 1 mini team femminile, Junior mini team femminile e Allieve 2 team femminile. Successi anche per Ginnastica Horus nelle Allieve 2 mini team femminili, UsAcli Robilant nei mini team Mix e Colibrì nelle categorie Allieve e Junior femminili a squadre. Sul gradino più alto del podio sono salite anche Nuova Realtà ’86 tra gli Allievi 1 Mix ed Exprì Noceto negli Allievi 2 Mix.

Nel livello LC, Ginnastica Horus ha vinto il titolo mini team Allieve femminile, mentre Carso Muggia 2000 si è imposto tra le Junior e Cervia Equipe tra le Senior. Per le gare a squadre successi di Ginnastica Arenzano nelle Allieve femminili e nelle Senior femminili, UsAcli Robilant negli Allievi Mix, Ginnastica Horus nelle Junior femminili e Ginnastica Sanvitese nelle Junior Mix.

Nel livello LD, Cervia Equipe si è confermata protagonista nella categoria Junior femminile a squadre. Eden Sport ha conquistato il titolo nei mini team, Giobri quello Senior femminile e Sportime Boves il titolo Senior Mix. Nelle competizioni a squadre, infine, successi per Minniegym tra le Senior femminili e per Nuova Realtà ’86 nella categoria Mix.

Archiviata la finale Silver, l’attenzione del movimento si sposta ora sul Campionato TeamGym Gold, in programma fino al 4 giugno, che raccoglie l’eredità di una manifestazione capace ancora una volta di confermare la crescita e la vitalità della disciplina in tutta Italia.