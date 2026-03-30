Sofia sorride all’Italia: Raffaeli fa tris, le Farfalle chiudono con un prezioso argento

La prima uscita stagionale in Coppa del Mondo di ginnastica ritmica consegna all’Italia un bilancio decisamente incoraggiante. Nella tappa di Sofia, le azzurre tornano a casa con altre quattro medaglie, confermando una crescita già intravista nei precedenti appuntamenti internazionali.

A prendersi la scena è stata soprattutto Sofia Raffaeli, che dopo il terzo posto nell’all-around ha arricchito il proprio weekend con tre nuovi podi nelle finali di specialità. A completare il quadro ci hanno pensato le Farfalle, seconde nella finale del misto e capaci di chiudere il fine settimana con un’altra prova di spessore.

Raffaeli protagonista: tre podi nelle finali di specialità

All’Arena Arme, impianto che nel 2022 le aveva regalato il titolo mondiale, Raffaeli ha mostrato ancora una volta tutto il proprio valore. Nel cerchio ha ottenuto 29.600, chiudendo al terzo posto alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk e della ginnasta neutrale Sofiia Ilteriakova. Un altro bronzo è arrivato alla palla, dove l’azzurra ha totalizzato 28.550, finendo dietro a Stiliamo Nikolova e ancora a Onofriichuk.

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Il miglior risultato, però, è stato alle calzette: con 29.500 e una migliore esecuzione rispetto a Nikolova, Sofia Raffaeli si è presa l’argento, superata solo dalla bulgara Eva Brezalieva. Più sfortunata invece la prova al nastro, chiusa al settimo posto dopo una perdita che ha compromesso il punteggio finale di 26.450.

Le Farfalle confermano i progessi e salgono sul secondo gradino

A impreziosire ulteriormente la spedizione italiana ci ha pensato il gruppo delle Farfalle, argento nella finale dell’esercizio misto con 3 cerchi e 2 paia di calzette. La squadra composta da Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi ha eseguito una routine pulita e precisa, trasformando il lavoro svolo negli ultimi mesi al centro federale di Chieti in una medaglia importante.

Per l’Italia è un risultato che dà continuità ai buoni segnali emersi anche nei tornei di Tartu e Marbella. Il circuito di Word Cup proseguirà opra con le tappe di Tashkent dal 10 al 12 aprile, Baku dal 17 al 19 aprile e con la finalissima di Milano dal 10 al 12 luglio.