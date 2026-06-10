Riccione capitale del trampolino: torna l’Aere Trampoline Cup con i giovani talenti da tutto il mondo

Dal 30 settembre al 1° ottobre il Playhall ospiterà la quinta edizione della competizione internazionale giovanile. Coinvolte anche le scuole del territorio in un progetto che unisce sport, formazione e partecipazione.

Riccione si conferma sempre più punto di riferimento internazionale per il trampolino elastico. Dal 30 settembre al 1° ottobre 2026 il Playhall ospiterà la quinta edizione dell’Aere Trampoline Cup, competizione internazionale giovanile per categorie d’età che porterà in Riviera centinaia di giovani atleti provenienti da numerosi Paesi.

Per il secondo anno consecutivo la manifestazione farà tappa nella Perla Verde dell’Adriatico, consolidando un percorso di crescita che negli anni ha trasformato l’evento in uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale dedicato ai giovani talenti della disciplina.

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Le stelle di domani in pedana a Riccione

Se la successiva Aere World Cup, in programma il 3 e 4 ottobre, vedrà protagonisti campioni olimpici, medagliati mondiali e grandi nomi del trampolino internazionale, l’Aere Trampoline Cup offrirà invece l’opportunità di osservare da vicino le future promesse della specialità.

La manifestazione rappresenta infatti una vetrina importante per i giovani ginnasti che potranno confrontarsi con coetanei provenienti da diverse realtà internazionali in un contesto tecnico di alto livello.

Le scuole protagoniste dell’evento

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 c’è il progetto dedicato agli istituti scolastici del territorio.

Gli studenti saranno coinvolti direttamente nelle giornate di gara e allenamento, con la possibilità di assistere alle competizioni, visitare le training hall, incontrare gli atleti e vivere dall’interno l’atmosfera di una manifestazione internazionale.

L’iniziativa punta a trasformare l’evento in un’esperienza educativa e partecipativa, avvicinando i giovani al mondo dello sport attraverso il contatto diretto con i protagonisti.

Riccione investe sullo sport internazionale

Fondamentale anche il contributo di Promhotels Riccione, partner dell’evento per l’accoglienza delle delegazioni e delle famiglie provenienti dall’estero.

L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il legame tra sport e promozione del territorio, valorizzando la capacità della città di ospitare grandi manifestazioni internazionali.

“Riccione continua a investire sullo sport come strumento di crescita, formazione e attrattività internazionale. Eventi come questo non portano soltanto competizione di alto livello, ma generano opportunità per il territorio, per i giovani e per tutto il tessuto cittadino”, ha dichiarato l’assessore allo Sport Simone Imola.

Una disciplina in continua crescita

Secondo il direttore tecnico della Nazionale italiana di trampolino, Giuseppe Cocciaro, eventi di questo tipo rappresentano un’opportunità fondamentale per la crescita del movimento italiano.

L’edizione 2026 offrirà inoltre agli atleti la possibilità di gareggiare sui trampolini Gaofei Sporting Goods, gli stessi utilizzati nelle principali competizioni internazionali e nei futuri Campionati del Mondo.

Con un numero sempre maggiore di nazioni coinvolte e un livello tecnico in costante crescita, Riccione guarda al futuro con l’ambizione di consolidare il proprio ruolo tra le capitali mondiali del trampolino elastico.