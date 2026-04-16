Persiceto festeggia i suoi 150 anni con una nuova casa: inaugurato il Giulio Morselli Gym Center

San Giovanni in Persiceto ha celebrato uno dei momenti simbolicamente già forti della sua storia sportiva con l’inaugurazione del nuovo “Giulio Morselli Gym Center”, struttura pensata soprattutto per la ginnastica ritmica. L’apertura dell’impianto si inserisce nei festeggiamenti per i 150 anni della Società Ginnastica Persicetana, diventandone di fatto l’evento centrale, dopo una vigilia segnata da una mostra storica e da un convegno dedicato alla tradizione del club emiliano.

Una nuova palestra per crescere senza dimenticare le radici

Il nuovo centro si affianca alla palestra “Marcello Trapani”, che resterà invece il punto di riferimento per la ginnastica artistica. Le due strutture sono unite anche da un forte valore simbolico: una scultura che richiama il passaggio del fuoco di Olimpia tra due tedofori, immagine scelta pre rappresentare il legame tra passato e futuro.

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Non è soltanto un’aggiunta logistica, dunque, ma un progetto che racconta continuità, identità e ambizione di una società storica che vuole continuare a investire nella propria crescita.

Autorità, sport e territorio: così Persiceto si prende la scena

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Lorenzo Pellegatti, la presidente della Persicetana Daniele Bettini e diversi rappresentanti del mondo sportivo, tra cui il vicepresidente vicario della FGI Franco Mantero, il presidente regionale Corrado Maria Dones e il numero uno del CONI Emilia-Romagna Andrea Dondi.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato il valore della collaborazione tra pubblico e privato, indicata come modello virtuoso per dotare la ginnastica di impianti sempre più adeguati. La giornata ha ospitato anche la presentazione del libro sulla storia ultracentenaria della Persicetana e un’esibizione del settore ritmica, chiudendo un’inaugurazione che ha avuto il sapore di un manifesto: tradizione e rilancio, insieme.