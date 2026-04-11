Osijek sorride all’Italia femminile: Esposito detta il ritmo alla trave, Marano e Gava si prendono la finale

La tappa di Coppa del mondo di Osijek ha regalato all’Italia dell’artistica una giornata a due facce. Da una parte il settore femminile ha raccolto indicazioni moto incoraggianti, centrando finali importanti in più attrezzi; dall’altra, la squadra maschile è rimasta fuori dalle zone che contano, frenata da errori,a acciacchi e fa una trasferta nata in salita. A guidare la spedizione azzurra ci ha pensato soprattutto Manila Eposisto, subito protagonista nel suo ritorno internazionale alla trave.

Esposito torna davanti davanti a tutte, Marano e Gava allargano il bottino azzurro

Il nome più più pesante della giornata è stata quello di Manila Esposito, che alla trave ha firmato il miglior punteggio delle qualificazioni con 13.733, precedendo la francese Elena Colas e la cinese Zhuofan Gian. Un rientro convincente, che ha immediatamente rilanciato la campionessa azzurra sull’attrezzo che le levava già regalato quindi soddisfazioni internazionale. Bene anche il corpo libero dove July Marano ha chiuso al secondo posto con 13.166, alle spalle della canadese Lia-Monica Fontaine.

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A completare il quadro ci ha pensato Benedetta Gava, quinta al corpo libero con 12.866 e quindi qualificata anche lei all’atto conclusivo. Più sfortunata, invece, Sofia Tonelli, che ha pagato alcuni sbilanciamenti alla trave ed è rimasta fuori dalle migliori otto.

ItalGAM senza finali: tra rinunce, cadute e problemi fisici

Meno felice il bilancio del comparto maschile, rimasto senza qualificazioni. Al volteggio il miglior azzurro è stato Ares Federici, decimo con 13.66, troppo lontano però dai migliori. Niccolò Vannucchi, condizionato da una congestione accusata nei giorni precedenti, ha rinunciato al volteggio e poi ha chiuso 16esimo alla sbarra. Più complicato ancora la giornata di Riccardo Villa, che ha pagato una caduta all’uscita alla sbarra, terminando 30esimo, e un errore alle parallele, dove ha chiuso 34.

A peggiorare il quadro si è aggiunto anche il forfait di Federici agli staggi pari per un fastidio al polso. Il risultato finale racconta dunque di una spedizione maschile senza acuti, a differenza di quella femminile.