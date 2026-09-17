Mondiali Acrobatica, oggi l’inizio con Youth e Junior: finali in diretta su Sportface TV

Oggi hanno inizio i Mondiali di Acrobatica, selezioni Youth e Junior: le finali saranno trasmesse domenica in diretta su Sportface TV

AcroPesaro 2026 entra ufficialmente nel vivo, trasformando la città di Pesaro nella capitale mondiale della ginnastica acrobatica per giorni indimenticabili. La Vitrifrigo Arena ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei grandi appuntamenti internazionali, che includono la World Youth Competition e i Campionati Mondiali Junior e Senior.

Al termine dell’incontro, i rappresentanti delle istituzioni, del Comitato Organizzatore, di World Gymnastics e dell’Istituto Mengaroni hanno raggiunto gli atleti della Nazionale Italiana per le fotografie ufficiali, celebrando l’inizio di questa straordinaria competizione sportiva.

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Il programma prevede gare di altissimo livello, con giovani talenti e altri più affermati pronti a sfidarsi su pedane preparate con la massima cura e precisione.

Oggi lo start dei Mondiali di Acrobatica: il programma

L’organizzazione ha lavorato instancabilmente per garantire uno spettacolo degno di un campionato del mondo, unendo passione, tecnica e coreografie mozzafiato. E con un occhio particolare ai talenti in gara dal 17 al 20 settembre.

Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti fisicamente in tribuna, è stata prevista una copertura mediatica rilevante. Le finali di domenica saranno infatti trasmesse in diretta esclusiva su Sportface TV, permettendo a tutti i tifosi di seguire le esibizioni dei migliori ginnasti acrobatici del pianeta in totale comodità.

Questo evento rappresenta un traguardo storico per la ginnastica italiana, confermando Pesaro come città simbolo di questo meraviglioso sport e offrendo al pubblico un’occasione unica per vivere emozioni, spettacolo e momenti indimenticabili.