Europa League, il Milan cade a San Siro: il Benfica vince 2-0

Il Milan parte male in Europa League: i rossoneri hanno perso con il risultato di 2-0. La squadra di Amorim non mostra miglioramenti

Notte amara a San Siro per il Milan, che vive un vero e proprio flop all’esordio nella nuova campagna di Europa League 2026-2027. I rossoneri cadono per 0-2 contro un Benfica solido e cinico, dimostrandosi totalmente incapaci di tenere testa alla formazione portoghese in una serata da dimenticare per i colori meneghini.

La partita si sblocca nel primo tempo quando Dodi Lukebakio, sfruttando un’ingenua incertezza della difesa milanista, trafigge il portiere di casa con un diagonale preciso che gela il pubblico del Meazza.

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Il Milan prova a reagire, spingendo sull’acceleratore nella ripresa e cercando di alzare il ritmo, ma la manovra offensiva appare prevedibile, sterile e priva di idee, cozzando contro un blocco basso ben organizzato dai portoghesi.

Il Milan perde contro il Benfica: Amorim sommerso dalle critiche

La stoccata finale arriva nella seconda frazione di gioco: Kaminski raddoppia con una conclusione potente da fuori area, sfruttando un contropiede fulmineo che lascia la retroguardia rossonera completamente spiazzata e impotente. Il 2-0 finale è un verdetto severo ma assolutamente giusto, che fotografa tutte le lacune di una squadra in evidente e preoccupante difficoltà.

Per i rossoneri si tratta di un campanello d’allarme assordante. La mancanza di lucidità in fase di rifinitura e le numerose incertezze difensive hanno regalato la partita agli avversari, trasformando quella che doveva essere una serata di rilancio europeo in un incubo tattico.

Ora la squadra dovrà reagire con immediata determinazione, perché in Europa il margine di errore è zero e il tempo per correggere il tiro è già agli sgoccioli.