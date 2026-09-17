Van der Poel torna per il Giro del Lussemburgo e vince subito: “Ritmo per i Mondiali”

Mathieu van der Poel torna subito alla grande con il Giro del Lussemburgo: il campione ha vinto la prima tappa e si prepara per i Mondiali

Mathieu van der Poel è stato protagonista di un ritorno eccezionale, aggiudicandosi la prima tappa del Giro del Lussemburgo con una prestazione che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni.

Il campione olandese ha affrontato i 157 chilometri del percorso, caratterizzati da oltre 2300 metri di dislivello, imponendo subito un ritmo elevato. Dopo aver tentato coraggiosamente la fuga sui numerosi strappi presenti nel tracciato, van der Poel è stato ripreso dal gruppo, ma ha saputo gestire magistralmente le energie per il finale.

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L’arrivo nella capitale lussemburghese ha regalato uno sprint finale epico, con gli ultimi metri in netta salita che hanno esaltato la potenza di Alphen aan den Rijn. Nessuno è riuscito a resistere alla sua rimonta: van der Poel ha sbaragliato la concorrenza, tagliando il traguardo per primo con autorità.

Giro del Lussemburgo: la prima tappa e il ritorno di van der Poel

Sul secondo gradino del podio è salito il francese Pierre Gautherat della Decathlon CMA CGM Team, mentre il terzo posto è andato all’olandese Marijn van den Berg della EF Education – EasyPost.

Buone indicazioni sono arrivate anche dal fronte italiano. Andrea Raccagni Noviero, in forza alla Soudal Quick-Step, ha chiuso con un lusinghiero settimo posto, dimostrando ottima condizione. Decimo il portacolori del Team Visma Lease a Bike, Davide Piganzoli, che ha limitato i danni in un finale selettivo.

Questa vittoria non solo arricchisce il palmares di van der Poel, ma invia un messaggio chiarissimo a tutti i rivali in vista dei prossimi Mondiali, in cui vuole essere protagonista.