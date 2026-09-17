Italia, tutte le novità di Mancini: i talenti che saranno convocati e chi resta fuori

È sempre più vicino il momento delle convocazioni di Roberto Mancini per la Nazionale italiana: le novità nella lista del CT e giovani da attenzionare

Roberto Mancini si prepara a scrivere il primo capitolo del suo nuovo corso sulla panchina della Nazionale italiana, con le prime convocazioni in vista dei cruciali impegni di Nations League contro Turchia, Belgio e Francia.

Secondo le ultime indiscrezioni, la lista allargata del commissario tecnico presenterà diverse novità interessanti, puntando decisamente sul futuro. Tra i volti nuovi spiccano le chiamate di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari classe 2006 che ha recentemente optato per l’Italia rinunciando alla Svizzera, e di Mohamed Ali Zoma, attaccante del Norimberga autore di cinque reti nelle prime cinque giornate.

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Atteso anche il debutto di Samuele Inacio, giovane talento in forza al Borussia Dortmund, mentre resta in bilico la situazione di Mateo Retegui, uomo simbolo della precedente gestione, insieme ai napoletani Matteo Politano e Antonio Vergara, in fase di valutazione.

Niente Cisse: Mancini deve osservare anche l’Under 21

Non troverà spazio, almeno per il momento, il milanista Alphadjo Cisse. Nonostante i suoi primi gol in Serie A, il tecnico ha deciso di lasciarlo in Nazionale Under 21 guidata da Silvio Baldini.

Il giovane centrocampista sarà infatti uno dei pilastri fondamentali del progetto giovanile azzurro, che ha come obiettivo primario la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria, trampolino di lancio indispensabile per le Olimpiadi del 2028. Con lui, nel gruppo Under 21, cresceranno anche Emanuele Lulli, Antonio Raimondo, Cher Ndour, Niccolò Pisilli e Luca Koleosho, rappresentando così un ricambio generazionale concreto per il calcio italiano.