Canottaggio beach sprint, Europei: Zerboni ai quarti di finale. I risultati per gli italiani

Maria Elena Zerboni ha ottenuto un grande risultato agli Europei, qualificandosi per i quarti di finale. Bene anche Cesarini/Ceccarino, che approdano agli ottavi

Il canottaggio beach sprint azzurro regala grandi emozioni agli Europei di La Línea de la Concepción, in Spagna. Nonostante un programma iniziale sconvolto da un ricorso tecnico che ha causato inevitabili rinvii, la squadra italiana ha risposto con straordinaria grinta, concentrazione e ottimi risultati, confermando il proprio valore sul palcoscenico continentale.

La protagonista assoluta della giornata è Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), che nel singolo senior femminile ha centrato brillantemente l’accesso ai quarti di finale. Dopo aver superato gli scogli dei time trial, l’azzurra ha eliminato negli ottavi la tedesca Sophie Leupold, testa di serie numero 5, e ora sfiderà la britannica Laura Mckenzie per un posto nelle semifinali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Buone notizie arrivano anche dal doppio senior misto, dove la coppia composta da Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (Fiamme Gialle) ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale, pronta a sfidare il competitivo duo finlandese Karppinen-Naukkarinen.

Canottaggio, i risultati degli italiani agli Europei

Splendida e rassicurante anche la risposta del vivaio under 19: Silvia Messina (singolo femminile), Davide Gazzola (singolo maschile) e il duo misto Giorgia Cassina-Federico Andrei Munteanu hanno tutti centrato l’approdo ai quarti di finale, dominando le rispettive batterie.

Unica nota amara l’eliminazione di Gabriele Loconsole nel singolo senior maschile, beffato dal lituano Galisanskis per soli quattro centesimi di secondo in una gara tiratissima. Nonostante il rammarico, il bilancio è più che positivo: l’Italia del beach sprint conferma la sua costante crescita, lottando ad armi pari con le migliori nazioni europee. L’obiettivo resta arrivare a medaglia.