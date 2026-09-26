Mondiali Acrobatica, le finali in diretta su Sportface TV: rivivi le gare di oggi

I Mondiali di Ginnastica Acrobatica stanno regalando grandi emozioni nelle loro fasi finali: le competizioni sono trasmesse in diretta su Sportface TV

Pesaro si prepara al rush finale dei Campionati Mondiali di Ginnastica Acrobatica, regalando una giornata di spettacolo puro alla Vitrifrigo Arena. La prima giornata di finali, trasmessa in diretta su Sportface TV, ha già assegnato titoli prestigiosi e regalato emozioni indimenticabili.

Nel Gruppo Maschile Balance, il titolo è andato ai neutrali di World Gymnastics 2-1 con 29.470 punti, davanti al Belgio argento (28.470) e alla Gran Bretagna 1 bronzo (27.960). Nella Coppia Maschile Balance, dominio assoluto degli Stati Uniti (29.750), che hanno preceduto il Kazakhstan (28.990) e l’Azerbaijan 2 (28.950).

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Gli USA si confermano sul gradino più alto anche nella Coppia Maschile Combinata con 29.620 punti, precedendo il Kazakhstan (29.210) e i neutrali World Gymnastics 1 (28.630).

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Le finali dei Mondiali di Acrobatica in diretta su Sportface TV

Spettacolo incredibile nella Coppia Mista Balance, dove l’Ucraina vola a un clamoroso 30.380, surclassando la DPR Korea (29.110) e le neutrali World Gymnastics 2-2 (28.880). Nel Gruppo Femminile Dynamic, l’Azerbaijan conquista l’oro con 28.580, davanti a Israele (28.220) e all’Ucraina (27.890).

Chiudono il quadro le finali della Coppia Femminile: nel Combinato trionfa Israele con 29.010, davanti alla Gran Bretagna 1 (28.500) e agli Stati Uniti (28.230). Nel Dynamic è ancora Israele a dominare con 28.690, seguita dalla Gran Bretagna 1 (28.150) e dagli USA (27.730).

Le finali proseguiranno domani e potrete vederle sempre in diretta su Sportface TV dalle ore 11. Continuate a vivere con noi la magia di questo Mondiale pesarese, celebrando l’eccellenza sportiva e l’emozione della ginnastica acrobatica internazionale ai massimi livelli.