World Challenge Cup, Targhetta torna alla grande! Super Macchini

L’Italia ha vissuto una grande giornata alla World Challenge Cup di Bercy: gli Azzurri hanno centrato quattro finali su quattro
Gabriele Targhetta ha fatto il suo ritorno in pedana dopo essersi laureato Campione d’Europa al cavallo con maniglie, illuminando subito le qualificazioni dell’ultima tappa della World Challenge Cup a Parigi.
Il ventenne brianzolo ha presentato un esercizio molto tecnico, ottenendo un punteggio complessivo di 15.033 che gli è valso il primo posto provvisorio, precedendo di soli 33 millesimi il grande rivale armeno Hamlet Manukyan. Il duello si rianimerà domani pomeriggio nella finale, fondamentale appuntamento di avvicinamento ai Mondiali di ginnastica artistica.
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Spettacolare anche la prova di Carlo Macchini alla sbarra: il marchigiano ha confezionato uno degli esercizi più belli degli ultimi anni, chiudendo con un ottimo 14.800 e conquistando la testa della classifica, dimostrando di poter puntare in alto tra i big mondiali se manterrà questa continuità.
Bene anche Brugnami: 4 finali su 4 per l’Italia
Prosegue la risalita di Tommaso Brugnami, che dopo una prima parte di stagione complicata ha staccato il pass per ben due finali. L’azzurro ha ottenuto il quinto accredito al volteggio con una media di 13.916, inseguendo il campione ucraino Nazar Chepurnyi.
Inoltre, si è distinto al corpo libero, piazzandosi in terza posizione con 13.500 punti alle spalle del fuoriclasse israeliano Artem Dolgopyat e dello sloveno Anze Hribar. Brugnami si giocherà dunque un prestigioso piazzamento sul podio al quadrato, affrontando una concorrenza agguerrita.
Una giornata d’oro per la ginnastica maschile azzurra, proiettata con grande entusiasmo e determinazione verso la rassegna mondiale iridata che si terrà tra sole tre settimane.