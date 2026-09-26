Mondiali, Elisa Longo Borghini ha vinto il bronzo: oro per Vollering

Elisa Longo Borghini è riuscita a togliersi un’altra grande soddisfazione ai Mondiali di ciclismo: l’italiana ha vinto il bronzo, vittoria per l’olandese Vollering

Demi Vollering si è laureata Campionessa del Mondo nella prova in linea femminile a Montreal, conquistando il primo titolo iridato della sua carriera con pieno merito.

La fuoriclasse olandese, grande favorita della vigilia, ha animato la corsa con un attacco a trentanove chilometri dall’arrivo, per poi imporsi in un vibrante testa a testa finale sulla polacca Kasia Niewiadoma, beffata allo sprint. Al centro della scena anche l’italiana Elisa Longo Borghini, capace di conquistare una splendida medaglia di bronzo.

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La ciclista piemontese ha scritto una pagina di grande coraggio: dopo aver provato a rispondere all’accelerazione di Vollering, ha piazzato un affondo personale in chiusura del penultimo giro sulla temibile salita di Voie Camillien-Houde.

Elisa Longo Borghini ha sfiorato il sogno iridato ai Mondiali di ciclismo

Quel tentativo le ha valso una decina di secondi di vantaggio e la possibilità di accarezzare il sogno dell’oro. Tuttavia, sull’ultimo passaggio della stessa ascesa, è stata ripresa e staccata dalle due battistrada, chiudendo comunque sul terzo gradino del podio a soli quattro secondi. Si tratta del quarto alloro iridato individuale nella prova in linea per Longo Borghini, dopo i trionfi di Limburgo 2012, Imola 2020 e Zurigo 2024.

Un risultato che corona una rassegna mondiale straordinaria per i colori azzurri, arricchita dall’oro nella staffetta mista e dal quarto posto nella cronometro. Una medaglia di bronzo che sa di impresa, ottenuta in una corsa resa ancora più avvincente e imprevedibile da una maxi caduta che, a metà gara, aveva eliminato diverse pretendenti al titolo.