Nba, Oklahoma City vince a New York: ko Boston, successi per Hawks e Clippers

I Thunder rimontano e superano i Knicks 103-100 al Madison Square Garden grazie a Holmgren e Gilgeous-Alexander. Cade Boston contro Charlotte, vincono anche Atlanta, Portland, Philadelphia e Clippers.

Oklahoma City espugna New York

Vittoria importante per gli Oklahoma City Thunder nella notte di regular season Nba tra mercoledì e giovedì. La squadra leader della Western Conference ha superato in trasferta i New York Knicks con il punteggio di 103-100, riuscendo a ribaltare la gara dopo essere partita in svantaggio nell’ultimo quarto.

Protagonista della serata è stato Chet Holmgren, autore di 28 punti e 8 rimbalzi, mentre Shai Gilgeous-Alexander ha contribuito con 26 punti al rientro in campo dopo l’assenza di 24 ore prima causata da un problema addominale.

Nel finale i Knicks hanno avuto diverse opportunità per pareggiare e portare la partita all’overtime, ma i tentativi di OG Anunoby e Jalen Brunson non sono andati a segno.

Boston crolla contro Charlotte

Serata da dimenticare per i Boston Celtics, battuti nettamente in casa dagli Charlotte Hornets con il punteggio di 118-89.

Per Charlotte si tratta della sesta vittoria consecutiva, trascinata dai 20 punti di Kon Knueppel e dai 18 punti ciascuno di Brandon Miller e LaMelo Ball.

Ai Celtics non bastano i 29 punti di Derrick White, con la squadra che resta comunque seconda nella Eastern Conference dietro Detroit.

Atlanta continua la striscia positiva

Prosegue il momento positivo degli Atlanta Hawks, che conquistano la quinta vittoria consecutiva superando i Milwaukee Bucks per 131-113.

Il successo consente ad Atlanta di tornare con un bilancio positivo tra vittorie e sconfitte, cosa che non accadeva da quasi tre mesi. Miglior marcatore della partita Nickeil Alexander-Walker, autore di 23 punti.

Holiday guida Portland, vincono anche Sixers e Clippers

Grande prestazione per Jrue Holiday, protagonista nella vittoria dei Portland Trail Blazers sui Memphis Grizzlies per 122-114. Il playmaker firma una doppia doppia da 35 punti e 11 assist, mentre Jerami Grant contribuisce con 30 punti.

Successo anche per i Philadelphia 76ers, che superano gli Utah Jazz per 106-102 grazie ai 25 punti di Tyrese Maxey. Non bastano ai Jazz i 30 punti di Keyonte George.

Chiudono il quadro della notte Nba i Los Angeles Clippers, che battono nettamente gli Indiana Pacers con il punteggio di 130-107.