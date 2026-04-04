Lussemburgo, l’Italbaby parte bene: due bronzi e segnali incoraggianti per la nuova generazione

L’Italia giovanile della ginnastica artistica maschile ha inaugurato il proprio percorso internazionale al Luxemburg Open con una prova che ha restituito indicazioni positive.

Il gruppo azzurro composto da Andrea Bertasi, Antonio Ghiglino, Polo Giglio, Leonardo Pulito e Davide Scalvini ha chiuso il team evento al quarto posto con 217.750 punti, restando ai piedi del podio dietro Belgio, Olanda e Ucraina. Un risultati che non porta medaglie nel generale, ma che racconta comunque la competitività di una squadra giovane, ancora in fase di costruzione.

Scalvini e Pulito guidano il gruppo, ma il podio sfuma di poco

Nel concorso individuale il migliore tra gli azzurri è stato Davide Scalvini, autore di un 71.000 complessivo su sei attrezzi, con prove particolarmente convincenti al volteggio e al corpo libero, dove ha saputo persino fare meglio del vincitore assoluto, l’ucraino Volodymyr Golovin. Buona anche la prestazione di Leonardo Pulito, che ha totalizzato 70.667, mettendosi in evidenza soprattutto a parallele e sbarra, entrambe chiuse con 12.300.

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L’impressione generale, però, è quella di una squadra ancora da definire nelle gerarchie ma dotata di materiale interessante. Anche per questo il quarto posto assume un valore incoraggiante più che deludente.

I bronzi di Giglio e Pulito illuminano le finali di specialità

Le soddisfazioni più concrete sono arrivate nelle finali per attrezzo. Paolo Giglio ha conquistato il bronzo al cavallo con maniglie grazie a un ottimo 13.400, chiudendo alle spalle di Sami Soleban e dello stesso Golovin. Sempre Giglio ha poi ottenuto anche un buon sesto posto al corpo libero. Il secondo bronzo azzurro porta invece la firma di Leonardo Pulito, terzo alla sbarra con 12.050, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nel completo.

Il responsabile delle giovanili Nicola Costa ha sottolineato come il gruppo, il più giovane dell’interna manifestazione, abbia mostrato miglioramenti evidenti già nel secondo giorno di gara, segnale che il percorso è appena iniziato ma si muove nella direzione giusta.