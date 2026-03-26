Le Farfalle ripartono da Sofia: l’Italia apre la Coppa del Mondo con un gruppo tutto da costruire

Dopo il debutto stagionale al Grand Prix di Marbella, chiuso al secondo posto nel concorso generale del triangolare internazionale alle spalle della Spagna, le Farfalle sono pronte a tuffarsi nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Il primo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante si svolgerà a Sofia questo fine settimana, da oggi fino a domenica 28 marzo, segnando l’avvio di un percorso molto importante per la nazionale italiana.
Sarà una stagione lunga e significativa, destinata a concludersi in estate a Milano, prima dei Mondiali che metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.
Un gruppo giovane chiamato a ritrovarsi
L’Italia si presenta a questa nuova avventura con la necessità di ricostruire identità, automatismi e fiducia dopo le difficoltà vissute nella passata stagione agonistica. L’obiettivo del gruppo azzurro è ritrovare compattezza e crescere progressivamente fino a diventare competitivo nel cammino verso i Giochi.
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Le ginnaste Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani sono chiamate a consolidare precisione, sicurezza, fluidità e spessore tecnico, elementi indispensabili per emergere ad alto livello. Il lavoro da fare resta ampio, ma la priorità è quella di costruire una squadra solida senza farsi frenare da eventuali errori o passaggi a vuoto.
Concorrenza alta, ma l’Italia vuole tornare protagonista
Il quadro internazionale si annuncia molto competitivo. La Bulgaria, davanti al pubblico di casa, rappresenta un riferimento immediato, mentre Cina., Spagna, Israele e Ucraina hanno tutte le qualità per recitare un ruolo importante. Da seguire con attenzione Giappone, Francia e Germania, in un contesto che si preannuncia ricco di equilibrio e contenuti tecnici.
In più, il circuito ritroverò anche Russia e Bielorussia dopo una lunga assenza, aggiungendo ulteriore incertezza sul livello complessivo della competizione. Per le Farfalle, dunque, la tappa bulgara sarà soprattutto un primo test per capire a che punto sia davvero la nuova risalita azzurra.