La campionessa olimpica ad un passo dalla morte: “Terrificante”

Simone Biles, la ginnasta americana che ha collezionato sette medaglie d’oro olimpiche e 23 titoli mondiali, ha raccontato di essere stata ricoverata di recente, senza però specificare il motivo.

In un post su Instagram ha mostrato il polso con il braccialetto dell’ospedale, accompagnato da un messaggio in cui definisce l’esperienza “terrificante”, un passo vicino alla morte che non aveva previsto per la sua settimana.

La campionessa, 29 anni, ha sottolineato quanto la privacy sia importante, ma ha lasciato intendere che la situazione è stata seria e intensa, segnando un momento difficile nella sua vita.

Una settimana sospesa tra paura e silenzio

Biles ha spiegato di aver trascorso la settimana a letto, tra riposo e recupero, rimandando a più tardi ogni dettaglio sul perché del ricovero. Questo episodio colpisce, perché mette in luce come anche i più grandi atleti possano trovarsi improvvisamente vulnerabili, fuori dal controllo delle competizioni e degli allenamenti.

La percezione di invincibilità che circonda campionesse del suo calibro viene scalfita da esperienze di salute che possono toccare chiunque, rendendo tangibile la fragilità umana.

Vedere una leggenda come la Biles confrontarsi con la possibilità della morte avvicina il pubblico alla dimensione reale dello sport, quella che non si misura solo in medaglie e punteggi. Significa che ogni allenamento, ogni gara e ogni viaggio non sono mai privi di rischio, e che la gestione della salute diventa una componente concreta della carriera di un atleta. Per chi pratica ginnastica o segue le competizioni, la vicenda ricorda quanto sia delicato il confine tra prestazione e benessere.

Al momento non ci sono dettagli medici aggiuntivi e Biles stessa ha promesso aggiornamenti successivi.