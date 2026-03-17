Jesolo torna capitale della ginnastica: il Trofeo che anticipa le stelle del futuro

Archiviato il successo organizzativo della tappa di Biella del campionato per club, l’attenzione della ginnastica artistica si sposta ora su uno degli eventi più attesi della stagione: il Trofeo Città di Jesolo, in programma il 28 e il 29 marzo 2026. La manifestazione veneta, giunta alla diciassettesima edizione, è diventata negli anni una vetrina internazionale di altissimo livello, capace di richiamare alunne tra le migliori ginnaste del panorama mondiale e di lanciare talenti destinati a lasciare il segno.

Prima della due giorni femminile, la Nazionale maschile sarà invece impegnata a Stoccarda nel tradizione DTB Pokal, in un calendario che per l’Italia alterna prestigio, tradizione e grande visibilità.

Gli Stati Uniti guidano un cast ricchissimo di protagoniste

Anche quest’anno Jesolo sarà l’unica uscita europea stagionale degli Stati Uniti, presenza che da sola basta a dare il peso tecnico dell’evento. Il team americano arriverà con un gruppo ampio tra senior e junior, guidato da Anne Heffernon, con Elizabeth Okino e Chellsie Memmel nello staff. L’assenza più rilevante sarà quella di Hezly Rivera, ma il resto della delegazione promette comunque spettacolo e qualità.

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Il fascino del trofeo sta proprio in questo: molte grandi campionesse del presente sono passate da Jesolo prima di diventare icone assolute. Non a caso il torneo viene spesso ricordato come una sorta di passaggio simbolico verso l’élite internazionale, quasi un luogo in cui si intuisce in anticipo chi potrà dominare gli anni successivi.

Cina, Europa e Fate azzurre in una sfida dal respiro mondiale

Accanto agli Stati Uniti ci saranno numerose altre nazionali di spessore, a partire dalla Cina, passando per Argentina, Francia, Belgio, Germania, Romania e Spagna, oltre a diverse individualiste provenienti da altri paesi. Il livello tecnico sarò quindi molto alto e offrirà un primo confronto importante dopo la stagione post-olimpica. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà naturalmente la presenza dell’Italia, pronta a schierare le sue migliori interpreti davanti al pubblico di casa.

Jesolo si conferma così non solo come una gara prestigiosa, ma come un vero crocevia della ginnastica mondiale, capace di unire tradizione, spettacolo e scoperta di nuove protagoniste.